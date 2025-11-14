Thuế TP. Đà Nẵng hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế

(TBTCO) - Ngày 12/11, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, đơn vị tư vấn kế toán, đại lý thuế và các ngân hàng thương mại để hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, buổi lễ mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là một bước chuẩn bị đồng bộ để triển khai chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026. Đây không chỉ là yêu cầu của tiến trình cải cách ngành Thuế, mà còn là động lực thúc đẩy hộ kinh doanh hoạt động minh bạch hơn, hiệu quả hơn, bình đẳng hơn trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Trong nhiều năm qua, hộ, cá nhân kinh doanh luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng, là lực lượng kinh tế đông đảo, hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ, góp phần duy trì sự sôi động và đa dạng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập và nâng cao tính công bằng trong thực thi nghĩa vụ thuế, phương pháp nộp thuế khoán dần bộc lộ nhiều hạn chế. Việc chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai là xu thế tất yếu, điều đó đòi hỏi cơ quan thuế phải chủ động chuẩn bị hạ tầng, phương thức quản lý, đồng thời hỗ trợ tối đa để hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thuận lợi, không bị gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng và Đại diện các nhà cung cấp giải pháp ký thỏa thuận hợp tác.

Chính vì vậy, sự đồng hành của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, các tổ chức trung gian thanh toán… có vai trò vô cùng quan trọng. Các giải pháp công nghệ của các nhà cung cấp không chỉ giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật, mà còn giúp họ quản lý doanh thu, chi phí, thanh toán nghĩa vụ với Nhà nước, lợi nhuận minh bạch hơn; từng bước tiếp cận mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại./.