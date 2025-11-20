Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ: Phối hợp với ủy ban nhân dân các xã tăng cường quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp quản lý thuế giữa cơ quan thuế với UBND các xã trên địa bàn, gồm: Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương, Hội Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc.

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ ký kết quy chế phối hợp quản lý thuế giữa cơ quan thuế với UBND các xã trên địa bàn.

Nội dung của quy chế phối hợp được các bên tập trung vào thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế. Tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp chỉ đạo triển khai công tác thu thuế, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế theo quy định của pháp luật.

Xây dựng dự toán thu, triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm, ước các khoản thu ngân sách cấp xã trong trong tháng, quý.

Phối hợp trong công tác đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý thuế hộ kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Đại diện Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ cho biết, việc ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và UBND các xã là bước quan trọng nhằm củng cố cơ chế làm việc, tăng tính chủ động, thống nhất trong trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý thuế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới.

Để quy chế phối hợp đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng đề nghị UBND các xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện trách nhiệm đã được phân công trong quy chế; kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp rà soát, thống kê người nộp thuế trên địa bàn.

“Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai; định kỳ đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin bằng nhiều hình thứ; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ công tác quản lý thuế một cách minh bạch, hiệu quả” - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ./.