Thuế TP. Hải Phòng và các nhà cung cấp giải pháp đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế

|Thuế TP. Hải Phòng triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh
Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng; đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và 14 Thuế cơ sở; Lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 và các ngân hàng thương mại, đại lý thuế và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Về phía các nhà cung cấp giải pháp tham dự lễ ký kết có: Viettel Hải Phòng; VNPT Hải Phòng; Tập đoàn Misa; Công ty cổ phần Công nghệ KiotViet; Công ty Công nghệ Sapo; Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams.
Thuế TP. Hải Phòng cho biết, hiện nay, tổng số hộ kinh doanh bao gồm cả hộ khoán và hộ kê khai do đơn vị đang quản lý là hơn 73.000 hộ. Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chặt chẽ giữa Thuế TP. Hải Phòng và các nhà cung cấp giải pháp thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của đơn vị trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng quy định pháp luật và các mục tiêu của Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
|
Thuế TP. Hải Phòng ký kết hợp tác cùng các nhà giải pháp.
Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp cam kết thỏa thuận đồng hành cùng cơ quan thuế trong suốt quá trình triển khai, mang đến giải pháp công nghệ an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý, đồng thời đơn vị cũng cử đội ngũ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Đặc biệt, các đơn vị cũng đưa ra chương trình, gói ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển đổi đối với hộ kinh doanh./.
|Với sự quyết tâm chính trị trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cùng với sự đồng hành của các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số, Thuế TP. Hải Phòng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang phương pháp nộp thuế theo kê khai từ ngày 1/1/2026. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai, minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.