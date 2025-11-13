Thuế TP. Hải Phòng và các nhà cung cấp giải pháp đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 12/11, tại trụ sở Thuế TP. Hải Phòng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hải Phòng và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng; đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và 14 Thuế cơ sở; Lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 và các ngân hàng thương mại, đại lý thuế và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

​Về phía các nhà cung cấp giải pháp tham dự lễ ký kết có: Viettel Hải Phòng; VNPT Hải Phòng; Tập đoàn Misa; Công ty cổ phần Công nghệ KiotViet; Công ty Công nghệ Sapo; Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams.

Thuế TP. Hải Phòng cho biết, hiện nay, tổng số hộ kinh doanh bao gồm cả hộ khoán và hộ kê khai do đơn vị đang quản lý là hơn 73.000 hộ. Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chặt chẽ giữa Thuế TP. Hải Phòng và các nhà cung cấp giải pháp thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm chính trị của đơn vị trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng quy định pháp luật và các mục tiêu của Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Thuế TP. Hải Phòng ký kết hợp tác cùng các nhà giải pháp.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp cam kết thỏa thuận đồng hành cùng cơ quan thuế trong suốt quá trình triển khai, mang đến giải pháp công nghệ an toàn, tiện lợi, chi phí hợp lý, đồng thời đơn vị cũng cử đội ngũ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Đặc biệt, các đơn vị cũng đưa ra chương trình, gói ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển đổi đối với hộ kinh doanh./.