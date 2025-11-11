(TBTCO) - Mới đây, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, thực hiện theo Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế.

Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Thuế TP. Hải Phòng đã thảo luận nội dung triển khai Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tuyền truyền và hỗ trợ đến tất cả các hộ kinh doanh nắm bắt chính sách của Nhà nước về việc chuyển đổi sang phương pháp tính thuế từ khoán thuế sang kê khai thuế hoặc chuyển lên doanh nghiệp và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đồng thời, tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu "sạch, thống nhất, đầy đủ" làm tiền đề cho công tác quản lý hộ kinh doanh kê khai từ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng đã xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai công tác chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị. Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, Kế hoạch 60 ngày cao điểm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong toàn ngành.

Thuế TP. Hải Phòng triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh.

Các Thuế cơ sở cần bám sát địa bàn, dự báo tình hình biến động, đặc biệt tại khu vực chợ, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi thuận lợi, đúng quy định./.