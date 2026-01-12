Ngày 12/1: Giá bạc trong nước và thế giới neo ở ngưỡng cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/1) vẫn ở mức cao nhờ dữ liệu việc làm Mỹ yếu, kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất và đồng USD suy yếu. Theo đó, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.607.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 79,88 USD/ounce.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay vẫn ở mức cao. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc ổn định, niêm yết ở mức 3.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.098.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.607.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.613.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.099.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.104.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.577.000 2.607.000 2.579.000 2.613.000 1 kg 68.731.000 69.529.000 68.783.000 69.680.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.585.000 2.615.000 2.587.000 2.617.000 1 kg 68.937.000 69.741.000 68.979.000 69.792.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 79,88 USD/ounce.

Thị trường bạc trong tuần qua ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó các yếu tố kinh tế vĩ mô đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Những tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ đang khiến giới đầu tư gia tăng kỳ vọng vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, "triển vọng lãi suất đi xuống thường gây sức ép lên đồng USD, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có bạc. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị kéo dài cùng tình trạng nguồn cung kim loại quý toàn cầu hạn chế tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của bạc trong danh mục đầu tư".

Ở góc nhìn trung và dài hạn, chuyên gia này cho rằng xu hướng đi lên của bạc vẫn được duy trì. "Nhu cầu ở mức cao trong khi khả năng mở rộng nguồn cung còn hạn chế đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá", ông James Hyerczyk nhận định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/1/2026: