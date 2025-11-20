(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch (PGD) Vân Hồ - Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-MB-HĐQT ngày 20/11/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vân Hồ.

Căn cứ Văn bản số 3695/KV1-QLGS1 ngày 17/11/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vân Hồ trực thuộc MB;

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vân Hồ - Chi nhánh Hai Bà Trưng

Địa chỉ cũ: Số 29 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Địa chỉ mới: Tầng 1, tầng lửng, tòa nhà số 25 - 27 phố Tô Hiến Thành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6278.1842; Số Fax: 024.3974.7104

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…