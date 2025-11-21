Sáng ngày 21/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.136 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 100,23.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.924 VND/USD - 26.336 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.142 - 26.392 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.142 đồng 26.392 đồng Vietinbank 26.163 đồng 26.392 đồng BIDV 26.172 đồng 26.392 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.537 - 30.436 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.629 đồng 31.191 đồng Vietinbank 29.915 đồng 31.275 đồng BIDV 30.036 đồng 31.198 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.72 đồng 171.99 đồng Vietinbank 163.16 đồng 172.66 đồng BIDV 164.71 đồng 171.94 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 21/11/2025, giảm 48 đồng ở chiều mua và giảm 28 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.390 - 27.540 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 100,23.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt vào thứ Năm, do số liệu việc làm tháng 9 của Hoa Kỳ tăng nhanh hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Đồng Yên tiếp tục suy yếu, giảm 0,26% xuống 157,59 Yên/USD. Trong phiên, đồng bạc xanh đã tăng lên mức 157,89 Yên, cao nhất kể từ tháng 1, đưa đồng Yên hướng tới chuỗi giảm ngày thứ tư liên tiếp.

Ngoài Nhật Bản, đồng EUR, Franc Thụy Sĩ, Đô la Australia và Bảng Anh đều giảm so với USD sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy “nhiều” thành viên đã loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12, trong khi “một số” khác vẫn coi đây là lựa chọn có thể xảy ra.

Đồng EUR giảm 0,06%, xuống 1,1533 USD, sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần, trong khi Bảng Anh tăng 0,23%, lên 1,3087 USD, nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng này./.