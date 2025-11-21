Ngày 21/11: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mức 146.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/11) đồng loạt giảm mạnh 1.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 112.500 - 113.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định, dao động từ 144.500 - 146.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh 1.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (21/11) đồng loạt giảm mạnh 1.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 112.500 - 113.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 113.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng quay đầu giảm 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 113.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng cũng bất ngờ giảm mạnh 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 112.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng mạnh 147 USD/tấn, đạt mức 4663 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 119 USD/tấn, đạt mức 4351 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 3/2026 tăng 2,55 cent/lb, lên mức 377,4 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 2,3 cent/lb, đạt mức 332,65 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 477,0 cent/lb, giảm 0,45 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,25 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb.

Giá tiêu dao động từ 144.500 - 146.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (21/11) không thay đổi so với hôm qua, dao động từ 144.500 - 146.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 145.000 đồng/kg; Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mốc 145.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 146.500 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động tại thị trường Indonesia. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.099 USD/tấn, tăng nhẹ 0,17% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ 0,18%, hiện đang giao dịch ở mức 9.666 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.