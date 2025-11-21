Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (21/11) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 20/11 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít; dầu diezen 0.05S giảm 38 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 335 đồng/kg; riêng giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.542 đồng/lít. Ảnh P.C

Giá xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 21/11. Giá xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít, giá bán ra 19.807 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít, giá bán ra 20.542 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu Diezen 0.05S giảm 38 đồng/lít, giá bán ra 19.826 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, giá bán ra 20.288 đồng/lít, giá dầu Mazut giảm 335 đồng/kg, giá bán ra 13.739 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới 21/11 tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh và đà hồi phục chung của thị trường tài sản rủi ro. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,18USD/thùng, tăng 1,05% (tương đương tăng 0,67 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,03 USD/thùng, tăng 0,99% (tương đương tăng 0,59 USD/thùng).

Cả hai loại dầu đều hồi phục sau khi giảm khoảng 2% trong phiên trước đó, sau khi có báo cáo cho biết Mỹ đang tái thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine và đã soạn thảo một khuôn khổ, có thể đồng nghĩa với việc nhiều thùng dầu Nga sẽ được đưa ra thị trường.

Hỗ trợ giá dầu từ phía cầu là mức giảm tồn kho dầu thô Mỹ lớn hơn dự kiến, phản ánh nhu cầu lọc dầu tăng lên nhờ biên lợi nhuận tốt tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cùng với nhu cầu xuất khẩu dầu thô Mỹ. Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/11, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong khi khảo sát của Reuters trước đó chỉ dự báo mức giảm 603.000 thùng.

Những lo ngại về dư cung kéo dài trên thị trường dầu mỏ cùng đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong sáu tháng đã phần nào kìm hãm đà tăng, bởi đồng USD mạnh làm các mặt hàng tính bằng đô la, như dầu, trở nên đắt hơn./.