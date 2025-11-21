Ngày 21/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh trên cả ba miền

Giá heo hơi hôm nay (21/11), trên cả ba miền tiếp tục điều chỉnh tăng, với mức tăng phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện, các thương lái thu mua heo hơi trong khoảng 46.000 - 52.000 đồng/kg, đánh dấu mức giá cao ở nhiều địa phương.

Giá heo hơi hôm nay trên cả ba miền tiếp tục điều chỉnh tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng giá tại hầu hết địa phương, nhiều nơi đạt mức 52.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Tuyên Quang có mức tăng mạnh nhất khu vực, tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Với mức tăng 1.000 đồng/kg, nhiều tỉnh thành đã đẩy giá thu mua lên mức 52.000 đồng/kg, bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Các tỉnh cùng giữ mức giá 51.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg là: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La và Lào Cai. Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 50.000 đồng/kg.

Mức giá tại miền Bắc hôm nay dao động từ 50.000 đồng/kg - 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng giá tại một số địa phương. Cụ thể, tại Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện cùng giữ mức 50.000 đồng/kg.

Với mức tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Quảng Ngãi và Hà Tĩnh được điều chỉnh lên 47.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại giữ giá ổn định so với phiên trước: Quảng Trị, Đà Nẵng và Huế ở mức 46.000 đồng/kg; Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt ở mức 47.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Mức giá tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 46.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng tại nhiều nơi, với mức tăng cao nhất lên tới 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đồng Nai tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện giữ mức 51.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Cần Thơ nâng mức giá thu mua lên lần lượt là 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Đồng Tháp và An Giang vẫn giữ nguyên mức giá 49.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì vị trí cao nhất khu vực, ở mức 50.000 đồng/kg .

Hiện giá heo hơi tại miền Nam đang dao động trong khoảng 49.000 đồng/kg - 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay nhiều địa phương tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, và một số nơi tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận là 52.000 đồng/kg tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Nam; mức thấp nhất là 46.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng./.