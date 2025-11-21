Chứng khoán ngày 21/11: VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ nhóm vốn hóa lớn

(TBTCO) - Thị trường chứng hôm nay ngày (21/11) tiếp tục ghi nhận trạng thái rung lắc khi áp lực bán xuất hiện khiến VN-Index có lúc xuyên thủng mốc 1.640 điểm. Dù vậy, lực cầu quay trở lại vào cuối ngày đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, trong đó nhóm vốn hóa lớn trở thành điểm tựa đáng kể cho thị trường.

VN-Index giảm hơn 1 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên áp lực cung lớn xuất hiện ngay sau đó khiến VN-Index nhanh chóng xuyên thủng mốc 1.640 điểm, sắc đỏ bao trùm toàn sàn. Nhà đầu tư thận trọng quan sát dòng tiền. Diễn biến về cuối phiên có phần tích cực hơn, dù chỉ số chính chưa thoát sắc đỏ, nhưng đã tiến về gần tham chiếu. Nhóm VN30 trở thành trụ đỡ quan trọng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -1,06 điểm, về mức 1.654,93 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 21/11

Trong phiên 21/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VIC (+1,50), VHM (+1,40), VPL (+1,04), STB (+0,79), FPT (+0,70)…Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VCB (-0,74), TCB (-0,55), BID (-0,55), HDB (-0,51), LPB (-0,50)…

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 111 mã tăng giá, 46 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 204 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ mở thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bảo hiểm dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành dầu khí,... Ở chiều ngược lại, ngành du lịch và giải trí tăng mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng +2,43 điểm lên mức 1.899,89 điểm. Tuy vậy, mặc dù tăng điểm nhưng trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 17 mã giảm, 4 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.271 tỷ đồng, tăng 8,85% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 20.120 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -1,1 điểm về mức 263,13 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,82 điểm về mức 118,69 điểm.

Sau phiên mua ròng, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 677 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 588 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 354 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 160 tỷ đồng. Ngoài ra, HPG và STB cũng được mua lần lượt 92 và 76 tỷ đồng. Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 704 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và MWG cũng bị "xả" 257 tỷ đồng và 133 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng.

Chờ đợi tín hiệu từ thanh khoản

Chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh nhưng chỉ là lực quán tính từ phiên tăng điểm hôm trước. VN-Index nhanh chóng rơi về dưới tham chiếu khi áp lực bán xuất hiện sớm. Sau đó, chỉ số chung chủ yếu dao động quanh khu vực 1.640 điểm suốt buổi sáng. Thị trường có xu hướng cải thiện hơn trong buổi chiều nhờ nhóm bất động sản và một số mã trụ khác.

Chứng khoán là ngành có hiệu suất thấp nhất hôm nay. VIX nổi bật với mức điều chỉnh 5,1% cùng thanh khoản hơn 1.586 tỷ đồng, đứng đầu thị trường. Cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm góp mức giảm nhiều nhất cho VN-Index. Ngoài ra, các mã SSI, VCI, SHS, VND, MBS, EVF hay FTS cũng sụt 1-2%.

Ngân hàng có sự phân hóa hơn nhưng sắc đỏ vẫn chiếm phần lớn. HDB giảm 1,9% và LPB sụt 1,5%. Các mã TCB, VCB, EIB, VIB hay MBB cũng điều chỉnh dưới 1% so với tham chiếu. Ngành ngân hàng góp 5 đại diện trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung, lần lượt là VCB, TCB, BID, HDB và LPB.

Ở chiều ngược lại, bộ ba "họ Vin" gồm VIC, VHM và VPL trở thành bệ đỡ giúp thị trường không điều chỉnh sâu. Trong đó, VPL tăng tới 3,5%; VHM tăng 1,5% và VIC tích lũy 0,7%. Ngoài ra, VN-Index cũng được hỗ trợ bởi STB, FPT hay VJC.

VN-Index đã phục hồi sau hai cây nến tuần tăng điểm liên tiếp. Ảnh: T.L

Phiên giao dịch cuối cùng trong tuần chứng kiến sự trở lại kịp thời của lực cầu sau khi nhường lại thế trận cho “phe gấu” với thanh khoản có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Mặc dù giảm, VN-Index vẫn trở thành điểm sáng trong bối cảnh diễn biến liên thị trường như Nikkei 225 (-2,40%), Hang Seng (-2,38%) và KOSPI (-3,79%) có phần tiêu cực sau những kỳ vọng về khả năng Fed hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới đây liên tục sụt giảm. Điểm nhấn đáng chú ý là áp lực bán có phần yếu thế khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ đúng thời điểm, đưa chỉ số lấp lại gap tăng và đóng cửa với cây nến xanh tương đối tin cậy.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đã phục hồi sau hai cây nến tuần tăng điểm liên tiếp là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần lấy lại sự chủ động cần thiết sau giai đoạn bị đè nén bởi áp lực bán mạnh mẽ. Mặc dù điểm số phục hồi tích cực, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 tuần chưa cho thấy ý định đảo chiều mạnh mẽ của thị trường chung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư có thể canh nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để mở mua thăm dò và tăng dần tỷ trọng khi có sự xác nhận của thanh khoản để danh mục có vị thế tốt tại vùng giá chiết khấu./.