Kích hoạt dòng vốn xanh, trao cơ hội để thanh niên kiến tạo tương lai bền vững

(TBTCO) - Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với Gen Zero và Dragon Capital tổ chức tọa đàm "Tài chính khí hậu sáng tạo: ESG và Thị trường carbon". Trong đó, nhấn mạnh vai trò của dòng vốn xanh như: như trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, đầu tư ESG... trong giảm phát thải và phát triển kinh tế carbon thấp; đồng thời, mở ra cơ hội để thanh niên tham gia kiến tạo tương lai bền vững.

Tọa đàm “Tài chính khí hậu sáng tạo: ESG và Thị trường carbon” mở ra cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận các khái niệm tài chính xanh trong bối cảnh kỷ nguyên xanh. Các khái niệm tài chính khí hậu, tài chính sáng tạo, mô hình kinh tế xanh đang định hình quỹ đạo phát triển mới cho thế giới.

Hiểu được logic vận hành của dòng vốn xanh, thanh niên tìm thấy chìa khóa giải mã tác động của tài chính đối với giảm phát thải. Những mô hình công nghệ hiện diện trong hệ sinh thái tài chính xanh giúp thanh niên nhận ra vai trò của khoa học trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Khi hiểu về dòng vốn xanh, thanh niên nhìn thấy con đường tham gia kiến tạo “tương lai xanh của hành tinh, tương lai xanh của chúng ta”.

Đại diện Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh tư liệu.

Chia sẻ tại tọa đàm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Nhà sáng lập Gen Zero nhấn mạnh, vai trò Gen Zero là tiếng nói khát vọng của thanh niên hướng đến lý tưởng phát triển bền vững. Gen Zero mong muốn “Tương lai xanh của chúng ta” trở thành chủ đề định hướng Chương trình Nghị sự 2045, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Hợp quốc. Khát vọng gắn liền với trách nhiệm, trí tuệ, tình yêu, sự bao dung, lòng nhân ái cùng phẩm giá con người.

Theo Nhà sáng lập Gen Zero, các cấu trúc trái phiếu xanh, tín dụng xanh, đầu tư ESG, tín chỉ carbon, tài chính hỗn hợp trở thành công cụ tạo chuyển động mới cho thị trường. Thanh niên có thể theo đuổi nghề nghiệp tài chính đồng thời tạo ra giá trị khí hậu, giảm phát thải, tái sinh hệ sinh thái. Lựa chọn tài chính có trách nhiệm hình thành mô hình kinh tế xanh trong kỷ nguyên xanh.

Thanh niên cần học để biết, học để làm, học để chung sống hài hòa với con người, sinh vật và tự nhiên, học để tự khẳng định năng lực, học để hoàn thiện nhân cách, học để làm người, học để trở thành công dân xanh toàn cầu. Tinh thần đó tạo nên nguồn sinh khí mạnh mẽ cho phát triển bền vững.

Gen Zero nhấn mạnh vai trò thanh niên trong chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp. Thanh niên tiếp cận công nghệ nhanh, thích ứng linh hoạt trước thay đổi, phát triển tư duy sáng tạo mạnh mẽ, thể hiện ý chí vượt qua giới hạn. Tài chính khí hậu sáng tạo mở đường để thanh niên bước vào không gian phát minh công cụ tài chính xanh.

“Tương lai xanh của chúng ta” được Gen Zero đề xuất là tuyên ngôn có tầm nhìn dài hạn. Khi dòng vốn xanh do thanh niên quản lý hướng tới các hoạt động carbon thấp, hành tinh có cơ hội hồi phục.

Khi tri thức chuyển thành hành động xanh, hệ sinh thái có thời cơ tái sinh. Thanh niên tham gia thiết kế các quỹ đầu tư hướng đến net-zero đặt thêm nền móng cho phát triển xanh. Thanh niên hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp, đánh giá dự án năng lượng tái tạo, thúc đẩy minh bạch khí thải thông qua nền tảng số, góp phần vào bức tranh chung mang tông màu hy vọng.

Gen Zero kêu gọi thế hệ trẻ cùng chung tay vì hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh của chúng ta. “Partnership for Peace and Prosperity for our People and Planet” là thông điệp hành động của Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững cho mọi thế hệ trong kỷ nguyên xanh.