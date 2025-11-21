Vương quốc Anh tăng mức viện trợ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 21/11 cho biết, Chính phủ Vương quốc Anh vừa công bố khoản đóng góp bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh để hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam sau các trận bão lũ gần đây.

Cùng với khoản viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, khoản tài trợ này nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).

Đại diện Đại sứ quán Anh trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại Lạng Sơn. Ảnh: UNICEF

Khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines – hai quốc gia khu vực ASEAN đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão vừa qua. Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp sau tác động của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài. Mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã lên rất cao, một số nơi vượt đỉnh lũ lịch sử.

Khoản hỗ trợ bổ sung sẽ được triển khai thông qua UNICEF theo chương trình phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam, nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Gia Lai. Gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Là Đối tác chiến lược toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết các nhu cầu cấp thiết và đóng góp vào nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng dài hạn”.