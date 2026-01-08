'Nghĩ lớn' để đi xa, 'làm chuẩn' để không lạc đường

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, việc “đứng yên” có thể trở thành một rủi ro lớn đối với doanh nghiệp. Tư duy 'nghĩ lớn' cùng vai trò của việc 'làm chuẩn' được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhấn mạnh tại CEO Circle Forum 2026.

Khi đứng yên cũng là một rủi ro

Chia sẻ tại Diễn đàn CEO Circle Forum 2026 tổ chức mới đây, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đưa ra một dự báo đáng chú ý. Theo ông, với số lượng ngân hàng tại Việt Nam hiện nay cùng xu thế phát triển tất yếu của thị trường, số lượng này trong tương lai sẽ phải giảm xuống. Trong bối cảnh đó, những ngân hàng không quản trị rủi ro tốt, không tạo được quy mô hoặc không phát triển một cách lành mạnh sẽ khó tránh khỏi việc bị sáp nhập. “Đó là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Nếu chúng ta không phát triển được thì sẽ không thể tồn tại một cách thực sự” - ông Hải chia sẻ.

Không riêng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, theo ông, việc nghĩ nhỏ không sai và đó là sự lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xã hội tiếp tục phát triển mà doanh nghiệp đứng yên, nguy cơ bị tụt lại phía sau, thậm chí phải đối mặt với những thay đổi mang tính bắt buộc như tái cơ cấu hay sáp nhập, là điều không thể loại trừ.

Theo quan điểm của vị CEO này, “nghĩ lớn” trước hết không phải là đặt ra những con số tăng trưởng tham vọng, mà là tư duy dài hạn về vị thế doanh nghiệp trong 5 - 10 năm tới. Việc nghĩ xa cũng không dễ dàng khi công việc điều hành hàng ngày thường khiến người lãnh đạo bị cuốn vào sự vụ mà quên mất bức tranh tổng thể. Từ trải nghiệm đảm nhận vai trò lãnh đạo tại cả ngân hàng quốc tế và ngân hàng trong nước, ông Hải cho rằng cách “nghĩ lớn” ở mỗi tổ chức là rất khác nhau.

Diễn đàn CEO Circle Forum 2026 kết nối cấp cao giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, đồng thời là Gala vinh danh Top 36 Next Gen CEO

Với một số tổ chức, 'nghĩ lớn' đôi khi chỉ là tăng trưởng 8-10% mỗi năm đã mức được coi là xuất sắc trong bối cảnh nhiều thị trường phát triển chỉ tăng trưởng vài phần trăm. Tuy nhiên, nguồn lực bị giới hạn, mọi quyết định đều đặt trong khuôn khổ quản trị rủi ro và định hướng toàn cầu. Trong khi đó, ở các ngân hàng nội địa, mục tiêu tăng trưởng có khi lên đến 30-40%. Cùng đó, khi nhìn thấy cơ hội, tổ chức có thể chủ động quyết định nguồn lực.

Tuy nhiên, ông Hải lưu ý rằng dù ở môi trường nào, CEO cũng phải giữ vững những “thành trì” cốt lõi, như với ngân hàng là vốn và thanh khoản, để đảm bảo có thể đứng vững. “'Nghĩ lớn' giúp người lãnh đạo tận dụng hết nguồn lực để tạo ra dấu ấn và ý nghĩa. Đồng thời, 'nghĩ lớn' cũng là để chọn ra những gì không làm, tập trung vào một vài ưu tiên cốt lõi để đi xa hơn, chứ không phải làm mọi thứ cùng lúc” - ông Hải cũng cho hay.

Đồng quan điểm về trách nhiệm của CEO khi lựa chọn nghĩ lớn, ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ cho rằng, nghĩ lớn không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi theo ông Thông, nếu CEO nghĩ nhỏ, người chịu thiệt đầu tiên không phải là bản thân CEO, mà là những cộng sự đang đặt niềm tin và nỗ lực mỗi ngày.

Ông Thông cho rằng, 'nghĩ lớn' cần được nhìn ở nhiều chiều, từ việc dài hạn để trường tồn, đủ cao để tạo tầm vóc, đủ rộng để đón nhận thay đổi. Nhưng chữ 'lớn' luôn phải đi kèm với chữ 'vừa' để phù hợp với nội lực doanh nghiệp. 'Nghĩ lớn', trong nhiều trường hợp, chính là dám nhìn thẳng vào “điểm hẹp” nhất của tổ chức để khai thông, thay vì chỉ theo đuổi những mục tiêu hào nhoáng bên ngoài.

'Làm chuẩn' - la bàn trong hành trình tăng trưởng

Trong khi 'nghĩ lớn' giúp doanh nghiệp có tầm nhìn và xác định được đích đến, 'làm chuẩn' là cách để không lạc đường trên hành trình tăng trưởng dù nhiều ý kiến cho rằng phá chuẩn để sáng tạo. Là lãnh đạo một doanh nghiệp làm những thứ mới mà thị trường chưa có tiền lệ, ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập, Phó Chủ tịch MoMo lưu ý chuẩn là một khái niệm có tính thời điểm, khi công nghệ thay đổi chuẩn cũng sẽ phải thay đổi để thích ứng. Tuy nhiên, thay đổi không có nghĩa là buông bỏ giá trị lõi.

Ba giá trị cốt lõi được lãnh đạo Momo chỉ ra bao gồm lấy khách hàng làm trọng tâm, 'nghĩ lớn, làm nhỏ', tức là nghĩ xa cho hệ sinh thái nhưng thực thi xuất sắc từng phần việc nhỏ nhất, đồng thời học tập không ngừng. Bởi theo ông, những điều đúng hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai.

Dù có phá chuẩn để sáng tạo, doanh nghiệp vẫn cần một “tâm sáng” làm nền tảng. Đây là chuẩn cao nhất, để dù làm cho nhân viên, khách hàng hay xã hội, doanh nghiệp vẫn tạo ra giá trị bền vững. Bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch EY Consulting Việt Nam

Dưới góc độ nhà tư vấn cho các doanh nghiệp trẻ, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch EY Consulting Việt Nam nhấn mạnh ba chuẩn mực then chốt gồm: minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị đúng từ đầu.

Minh bạch là điều kiện để xây dựng niềm tin giữa các cộng sự. Trách nhiệm giải trình đòi hỏi người lãnh đạo dám đối diện và chịu trách nhiệm cuối cùng với quyết định của mình. Còn quản trị bài bản giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và rủi ro khi mở rộng, gọi vốn hoặc niêm yết trong tương lai.

Cùng đó, làm chuẩn cũng chính là “giấy thông hành” cho các cơ hội lớn. Theo ông Nguyễn Bá Diệp, khi MoMo làm việc với Google hay Apple, các đối tác này đưa ra những yêu cầu khắt khe về bảo mật, thuế, bình đẳng giới và tuân thủ pháp luật. “Nếu không đáp ứng các chuẩn mực quốc tế đó, doanh nghiệp sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành đối tác của họ” - ông Diệp cũng cho hay.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thùy Dương cũng nhấn mạnh, thành công là khi cơ hội gặp gỡ sự chuẩn bị đi cùng một chút may mắn. Nhưng dù may mắn đến đâu, nền tảng vẫn phải là làm đúng và làm chuẩn ngay từ đầu, để doanh nghiệp không bao giờ phải nói hai chữ “hối tiếc”./.