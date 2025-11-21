Kích cầu tiêu dùng, tạo cú hích tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Xác định tiêu dùng là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng, các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương đồng loạt triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, tạo cú hích cho nền kinh tế bứt phá.

Tiêu dùng nội địa phục hồi khá tích cực

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2025 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5,773 triệu tỷ đồng, cho thấy sức mua phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở các ngành dịch vụ du lịch lữ hành và lưu trú, ăn uống.

Các địa phương trọng điểm vẫn đang cho thấy vai trò động lực quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa, như TP. Hồ Chí Minh có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hà Nội tăng 12,7%; Đà Nẵng tăng 23,6%…

TS. Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính) đánh giá, tiêu dùng nội địa phục hồi khá tích cực trong 10 tháng qua, thể hiện niềm tin của người dân đang quay trở lại sau giai đoạn dài thắt chặt chi tiêu.

Người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm. Ảnh tư liệu

Kết quả này cũng phản ánh hiệu quả của chính sách kích cầu tiêu dùng, cùng với các chương trình quảng bá và xúc tiến du lịch được đẩy mạnh trong cả nước. Điển hình, trong tháng 8/2025, Bộ Công thương phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng giai đoạn 2025 - 2027. Cuối tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 179/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025…

Nhiều chương trình kích cầu cũng được các bộ, ngành đồng loạt triển khai. Đơn cử, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện tiêu dùng, kết nối cung cầu lớn nhất năm. Doanh thu tại hội chợ gây ấn tượng mạnh, với tổng giá trị lên tới gần 6.000 tỷ đồng, bao gồm gần 1.000 tỷ đồng doanh thu trực tiếp và gần 5.000 tỷ đồng giá trị giao dịch, hợp đồng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đẩy nhanh các gói hỗ trợ tài chính, giảm lãi suất cho vay tiêu dùng, mở rộng thanh toán không tiền mặt, góp phần làm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp bán lẻ.

Kỳ vọng tăng doanh thu từ các chương trình khuyến mãi đặc biệt

Theo các chuyên gia, trong “cỗ xe tam mã” đầu tư - xuất khẩu - tiêu dùng, tiêu dùng nội địa được xem là lực kéo quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Khi xuất khẩu còn chịu áp lực, đầu tư công cần thời gian lan tỏa, việc tăng tốc kích cầu tiêu dùng trở thành nhiệm vụ then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025.

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn thị trường thương mại, dịch vụ sôi động nhất, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Vì vậy, cùng với các bộ, ngành, các địa phương và doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị những chương trình kích cầu quy mô lớn, với mục tiêu vừa thúc đẩy doanh thu, vừa kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Chính thức khai mạc cuối tháng 10, với quy mô và nội dung phong phú, Ngày hội Khuyến mại tháng 11 mở màn cho chuỗi sự kiện khuyến mại trọng tâm dịp cuối năm 2025, được kỳ vọng tạo cú hích cho tiêu dùng Thủ đô, đưa doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội tăng khoảng 14% trong năm 2025. Tại đây, người tiêu dùng được trải nghiệm mua sắm tại 100 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực, như thời trang, công nghệ, hàng tiêu dùng, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… với mức giảm giá đến 50%.

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng bán lẻ đạt 18%. Những tháng cuối năm, thời điểm thị trường sôi động, được kỳ vọng sẽ là trợ lực để thành phố “về đích”. Hoạt động kích cầu tiêu dùng trọng điểm, nổi bật trong giai đoạn này là Chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm (Shopping Season) năm 2025 (đợt 2), được triển khai từ ngày 15/11 đến 31/12/2025 với chủ đề “Rộn ràng mua sắm Xuân”.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, các doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng, chương trình khuyến mại, giảm giá sẽ góp phần thu hút mua sắm, kích cầu tiêu dùng trong các tháng cuối năm.

Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, năm nay, tập đoàn tiếp tục tham gia chương trình khuyến mại tập trung. Hệ thống mua sắm của Central Retail (gồm Đại siêu thị GO!, Tops Market, Big C, GO!...) đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá tới 50%, áp dụng cho hàng nghìn mặt hàng.

Từ góc nhìn chuyên gia, PGS. TS Nguyễn Thường Lạng đánh giá, để “cỗ xe tiêu dùng” thực sự kéo nền kinh tế bứt phá, các chương trình khuyến mãi cuối năm cần được tổ chức trên quy mô toàn quốc, tạo hiệu ứng lan tỏa đến từng địa phương, từng trung tâm thương mại, chợ, sàn thương mại điện tử...