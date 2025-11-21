Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông

(TBTCO) - Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp bảo hiểm tại nhiều địa phương tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông tại tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Quảng Trị.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông. Ảnh: T.L

Tổng số tiền chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình trong đợt này là gần 800 triệu đồng.

Theo quy định, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng, thương tật nặng được hỗ trợ 15 triệu đồng. Riêng tại Lạng Sơn, Quỹ cùng với Công ty Bảo Việt Lạng Sơn đã trao 180 triệu đồng cho gia đình 4 nạn nhân. Hoạt động còn có sự đồng hành của Bảo Việt Phú Thọ, BIDV Lâm Đồng, PTI Quảng Ninh và Bảo Việt Quảng Bình tại các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia kịp thời với thân nhân người bị nạn của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cho biết, kinh phí được trích từ Quỹ do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hoạt động này cũng khẳng định ý nghĩa thiết thực của Quỹ trong việc chung tay cùng xã hội chia sẻ rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Tuy nhiên, thực tế, mức hỗ trợ nhân đạo chỉ bằng một phần ba trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu phương tiện tham gia bảo hiểm đầy đủ, người lái xe chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, mức bồi thường cho các nạn nhân có thể lên tới 150 triệu đồng/người - cao gấp 3 lần mức chi hỗ trợ nhân đạo. Vì vậy, việc chủ động tham gia bảo hiểm bắt buộc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là giải pháp bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình khi rủi ro xảy ra.

Người dân có thể liên hệ hotline (024) 3941 2063 hoặc 0948 485 285 để được tư vấn, hướng dẫn về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới./.