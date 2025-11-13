(TBTCO) - Khi lương tối thiểu được điều chỉnh thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ tăng theo.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP đã phân loại rõ ràng cách xác định cho từng nhóm đối tượng, tùy thuộc vào chế độ tiền lương mà họ đang áp dụng.

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tăng khi lương tối thiểu tăng.

Ảnh minh họa

Trong đó, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: mức lương theo công việc hoặc chức danh, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mới được Chính phủ ban hành, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 250.000-350.000 đồng mỗi tháng, tương ứng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Nghị định 293/2025/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu tháng như sau: Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Như vậy, khi lương tối thiểu được điều chỉnh từ ngày 1/1/2026 thì mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ tăng theo.

Theo đó, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 tại Vùng I là 5.310.000 đồng; Vùng II: 4.730.000 đồng; Vùng III: 4.140.000 đồng; Vùng IV: 3.700.000 đồng./.