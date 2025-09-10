Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương vừa khởi động Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 tại tỉnh Quảng Trị, trị giá 1,5 triệu USD, thúc đẩy hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Đây là lần đầu tiên chương trình thường niên Bạn bè Thái Bình Dương 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, hợp tác y tế, kỹ thuật và các hoạt động dân sự khác của người dân Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Hoa Kỳ đã phân bổ 1,5 triệu USD từ ngân sách Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ năm tài khóa 2025 cho Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025.

Đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 tại Quảng Trị, tối ngày 9/9/2025. Ảnh: ĐSQ Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Chúng tôi vui mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương với Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được xây dựng trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau và các khát vọng chung. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là minh chứng rõ ràng cho chiều rộng cũng như chiều sâu của quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta”.

Theo kế hoạch, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hoàn thành 12 hoạt động, bao gồm rà phá bom mìn, tập huấn y tế và xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Các hoạt động này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân tại 10 địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời góp phần thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nâng cao năng lực ứng phó với các thảm họa.

Thiếu tướng E. Darrin Cox - Chỉ huy trưởng Đoàn Quân y 18, đại diện Lục quân Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương chia sẻ: “Khi cùng nhau khởi động chương trình này, chúng ta chia sẻ cam kết tăng cường khả năng ứng phó trước thiên tai. Bằng việc hợp tác chặt chẽ, chúng ta sẽ có thể phối hợp nhanh chóng và sáng tạo hơn trong ứng phó với các thảm họa trong tương lai”.

Từ năm 2007, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 39 triệu USD cho việc xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại Việt Nam. Các dự án bao gồm 44 trường học và 28 trạm y tế (đồng thời là nơi trú ẩn khẩn cấp trong thảm họa), 12 cây cầu và 12 trung tâm điều phối quản lý thảm họa tại 32 tỉnh. Các dự án này nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam trước thiên tai và củng cố quan hệ hợp tác song phương.

Đại diện cho địa phương được chọn để thực hiện chương trình, Phó Chủ Tịch thường trực UBND Tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Nam cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025 không chỉ dừng lại những hoạt động cụ thể, những công trình hữu hình, mà còn khơi dậy niềm tin và mở ra những cơ hội hợp tác mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Quảng Trị và bạn bè quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.