EVN thực hiện chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2025.

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2025 với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.

Theo EVN, chương trình tháng tri ân khách hàng diễn ra trong tháng 12/2025 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Mục đích của chương trình thể hiện sự tri ân của EVN tới các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và một số hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, chương trình cũng tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân điện lực khắc phục sự sự cố sau bão, lũ.

Đối tượng của chương trình là các khách hàng đang sử dụng điện của EVN, trong đó ưu tiên người dân và khách hàng sử dụng điện ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trong năm 2025.

Một số hoạt động chính của tháng tri ân khách hàng năm 2025 gồm:

Tập trung khôi phục tình trạng vận hành bình thường của lưới điện ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lũ lụt với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài cho khách hàng.

Cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để đảm bảo sử dụng điện an toàn, ổn định; kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.

Tổ chức giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn sử dụng ứng dụng “EVN chăm sóc khách hàng” và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung toàn EVN sau khi Tập đoàn tổ chức buổi công bố, dự kiến ra mắt vào dịp 21/12/2025, triển khai các chương trình quảng bá và khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể từng địa điểm, từng đơn vị.

Đồng thời, tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

EVN thực hiện chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2025.

Tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với đơn vị điện lực tham gia công tác dịch chuyển phụ tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2025.

Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt đặc biệt là phòng chống cháy nổ do chập điện thông qua các kênh (hội nghị trực tiếp, tư vấn qua tổng đài chăm sóc khách hàng, ứng dụng (app), website, tin nhắn, mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính trị - xã hội…