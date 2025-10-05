(TBTCO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi công điện gửi các đơn vị thành viên về việc khắc phục hậu quả do Bão số 10 và chủ động ứng phó với Bão số 11.

Công điện gửi: Các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát, Ialy, Sê San; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; các Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3; các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, TP. Hà Nội; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực.

Công điện nêu rõ, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công thương, tuân thủ nội dung Công điện số 7532/CĐ-BCT và 7580/CĐ-BCT. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, tuyệt đối không được chủ quan trong mọi tình huống.

EVN yêu cầu chủ động ứng phó Bão số 11 và khắc phục hậu quả Bão số 10

EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các Tổng công ty phát điện tập trung xử lý sự cố, khắc phục hậu quả bão số 10, khôi phục cấp điện trở lại an toàn trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị phải theo dõi diễn biến bão số 11, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo và cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24h, phối hợp với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.

Các đơn vị thủy điện được yêu cầu quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn; vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn; triển khai phương án xả lũ, cắt lũ, giảm lũ khi cần; bố trí lực lượng xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Các đơn vị lưới điện phải củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu, đảm bảo vận hành trạm biến áp có nguy cơ ngập úng; chuẩn bị máy phát Diesel dự phòng; sẵn sàng huy động lực lượng phối hợp xử lý sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra./.