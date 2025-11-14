Không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chủ hộ kinh doanh có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

(TBTCO) - Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm quy định về bảo hiểm xã hội có nguy cơ chịu chế tài phạt vi phạm lên đến 75 triệu đồng (tuỳ theo mức độ vi phạm) và phải chấp hành các biện pháp để khắc phục hậu quả.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (các chủ hộ còn lại, áp dụng từ ngày 1/7/2029).

Đã có hơn 12.300 chủ hộ kinh doanh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh là chính sách mới lần đầu được triển khai.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tới tiểu thương tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXHVN

Do đó, để các chủ hộ kinh doanh nắm rõ quy định, đồng thuận và chủ động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để chủ hộ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội và các chế tài liên quan; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh chuẩn bị dữ liệu, thống kê thông tin của các chủ hộ kinh doanh thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn; tổ chức hội nghị, gửi thông báo, hoặc cử viên chức trực tiếp đến hộ kinh doanh để đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc rà soát, vận động, đưa chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Với sự nỗ lực, chủ động của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, cả nước đã có hơn 12.300 người là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình quân chung toàn quốc của chủ hộ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Một số địa phương có số chủ hộ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn như: TP. Hồ Chí Minh (trên 1.960 người), Hà Nội (trên 1.160 người); Vĩnh Long (trên 780 người), Hải Phòng (trên 720 người), Đồng Nai (trên 750 người); Thái Nguyên, Lâm Đồng (gần 600 người)…

Phạt tới 75 triệu đồng nếu vi phạm

Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội là hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, cá nhân người sử dụng lao động vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt đối với người sử dụng lao động (trong đó có hộ kinh doanh) vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được chia thành 3 nhóm hành vi cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng, đối với các hành vi: chậm đóng; đóng không đúng mức quy định; đóng không đủ số người thuộc diện tham gia hoặc chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không quá 75 triệu đồng, đối với trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện bắt buộc, song chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ để đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn quy định vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nhiệp, nhưng các trường hợp này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngoài hình thức phạt tiền, chủ hộ kinh doanh vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, buộc người vi phạm phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời, nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền và thời gian chậm đóng, không đóng hoặc trốn đóng.

Trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ, ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước sẽ trích tiền từ tài khoản của chủ hộ kinh doanh để chuyển nộp theo quy định nhằm bảo đảm việc thu hồi đầy đủ các khoản phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… Biện pháp này nhằm gia tăng quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội.