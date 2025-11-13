Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh phấn đấu tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm thấp hơn 2,1% trong năm 2025

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ nợ chậm đóng BHXH của tỉnh thấp hơn mức 2,1% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Tính đến hết tháng 9/2025, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thu được 7.091 tỷ đồng từ các khoản BHXH, BHYT, và BHTN, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, đạt 74,43% kế hoạch được giao bởi BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản nợ BHXH lên tới 227,4 tỷ đồng, chiếm 2,39% tổng số phải thu trong năm 2025. Để giải quyết tình trạng này, BHXH tỉnh đã triển khai một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh công tác thu và giảm nợ trong những tháng cuối năm.

Theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các đợt đôn đốc thu nợ và giảm tình trạng chậm đóng. Cụ thể, 521 đơn vị chậm đóng đã nhận được thông báo nhắc nhở, và BHXH tỉnh cũng đã thành lập 11 tổ công tác liên ngành nhằm giám sát và thu hồi nợ. Những tổ công tác này bao gồm các đại diện từ Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan khác, tất cả đều do BHXH tỉnh chủ trì.

Bên cạnh việc đôn đốc thu hồi nợ, BHXH tỉnh còn thực hiện công khai danh tính các đơn vị vi phạm về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những đơn vị này sẽ không được xét khen thưởng hay vinh danh nếu không hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH, qua đó tạo áp lực để các đơn vị thực hiện nghiêm túc hơn.

Cán bộ cơ quan BHXH và Bưu điện trực tiếp tư vấn cho người dân.

Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Mục tiêu của BHXH tỉnh Quảng Ninh là giảm tỷ lệ nợ chậm đóng xuống dưới 2,1% vào cuối năm 2025, thấp hơn so với chỉ tiêu mà BHXH Việt Nam giao. Để đạt được điều này, BHXH tỉnh không chỉ tăng cường công tác thu, mà còn đơn giản hóa các quy định về thu BHXH, đồng thời duy trì các cuộc họp trực tuyến hàng tuần nhằm giải quyết nhanh chóng các vướng mắc và khó khăn trong công tác thu.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, và BHYT. Tính đến cuối tháng 9, tỉnh đã có 321.779 người tham gia BHXH, đạt 93,53% kế hoạch năm, trong đó có 275.500 người tham gia BHXH bắt buộc và 46.300 người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT gần đạt 1,3 triệu, chiếm tỷ lệ bao phủ 95,75% dân số toàn tỉnh.

Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh đã phân công nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia cho các BHXH cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tuyên truyền và đôn đốc người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Các cuộc đối thoại với doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tham gia BHXH của người lao động.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các chính sách BHXH, BHYT. Các chỉ tiêu phát triển người tham gia sẽ được giao cụ thể cho từng đơn vị thu, và các kết quả thực hiện sẽ được theo dõi và đánh giá định kỳ hàng tháng, quý. BHXH tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp chậm đóng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với công tác thu và phát triển đối tượng tham gia, BHXH tỉnh không ngừng cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các nghĩa vụ của mình. Cơ quan BHXH cũng sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ, giải đáp kịp thời các thắc mắc, từ đó nâng cao uy tín và thu hút ngày càng nhiều người tham gia BHXH, BHYT./.