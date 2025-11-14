Bảo hiểm phi nhân thọ: Tăng trưởng doanh thu, bứt tốc số hóa, khẳng định vị thế

(TBTCO) - Với mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hơn 11% trong những tháng đầu năm 2025, cùng sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và trải nghiệm khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, đồng thời giữ vững đà tăng trưởng, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng ấn tượng

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 chỉ sau 9 tháng, với tổng doanh thu đạt 21.538 tỷ đồng, hoàn thành 108,4% kế hoạch năm, tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.148 tỷ đồng, hoàn thành 145% kế hoạch năm. Doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 10,4%, trong đó doanh thu từ kênh thương mại điện tử tiếp tục là mũi nhọn, tăng trưởng 87% so với cùng kỳ.

Việc đầu tư vào chuyển đổi số, tối ưu nền tảng bán hàng trực tuyến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu hiện đại đã giúp Bảo hiểm PVI nhanh chóng nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bảo hiểm PVI xuất sắc hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2025. Ảnh: Phan Hà

Báo cáo từ Bảo hiểm Bảo Việt cho thấy, kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng doanh thu của công ty đạt 9.561 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Mảng tái bảo hiểm tăng đột phá 112,7%, khẳng định năng lực kỹ thuật và uy tín của doanh nghiệp, khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường tái bảo hiểm nội địa. Các nghiệp vụ trụ cột như bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, lần lượt đạt 8,5% và 11,4% nhờ được hỗ trợ bởi hệ sinh thái dịch vụ số hóa toàn diện, từ cấp đơn, giám định đến bồi thường trực tuyến nhanh chóng.

Không chỉ duy trì mức tăng trưởng ổn định, Bảo hiểm Bảo Việt còn chủ động triển khai các giải pháp đổi mới sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt thị trường, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững trong các phân khúc khách hàng tiềm năng.

Năm 2025, Bảo hiểm VietinBank (VBI) tăng vốn điều lệ thành công lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu ngành.

Với Bảo hiểm VietinBank (VBI), tổng doanh thu đến hết tháng 9/2025 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024, duy trì vị trí top 7 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất thị trường. Trong đó, doanh thu phân khúc khách hàng doanh nghiệp và FDI ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ chiến lược hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng cũng như các tập đoàn đầu tư của nước ngoài…

Doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu và ghi dấu ấn

Với những nỗ lực trong đổi mới công nghệ, quản trị và trải nghiệm khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm đã củng cố uy tín và thương hiệu, ghi dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điển hình, VBI được vinh danh giải thưởng "Sáng kiến bảo hiểm số của năm" tại Insurance Asia Awards 2025. Theo Ban Tổ chức Insurance Asia Awards 2025, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đối mặt với nhiều thách thức, các rủi ro mới nổi lên và kỳ vọng của khách hàng liên tục thay đổi, VBI đã phát triển và ứng dụng nhiều giải pháp chuyển đổi số hiệu quả để duy trì sức cạnh tranh, mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.

Đặc biệt, doanh nghiệp này còn xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số đa kênh, mở rộng phân phối sản phẩm qua ứng dụng MyVBI, website, đối tác API và mô hình bảo hiểm nhúng; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ AI, tự động hóa… để phát triển nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng, như hệ thống nhắc tái tục tự động, gợi ý dịch vụ bệnh viện hoặc garage gần nhất dựa trên vị trí địa lý, đề xuất gói sản phẩm cá nhân hóa dựa trên nghiên cứu hành vi của khách hàng.

Đại diện VBI nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là chiến lược phát triển lâu dài. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi bộ công cụ, mà là sự thay đổi toàn diện trong tư duy nhằm mục tiêu cốt lõi là phục vụ khách hàng hiệu quả. Công ty đang tiếp tục phát huy thế mạnh về sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa kênh phân phối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025".

Một tên tuổi khác là Bảo hiểm PVI cũng liên tiếp được ghi danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực. Doanh nghiệp này được trao giải top 3 "Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ của năm" tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á (AIIA) lần thứ 29, nhờ năng lực quản trị và chuyển đổi số toàn diện.

Đại diện Bảo hiểm PVI - ông Dương Thanh Francois - Chủ tịch HĐTV chia sẻ: "Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của chúng tôi trong hành trình giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm khu vực châu Á, thể hiện năng lực - uy tín - khát vọng vươn tầm quốc tế".

Bảo hiểm Bảo Việt cũng khẳng định năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế với xếp hạng năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (ICR) ở mức bbb+ (Tốt) và xếp hạng theo thang điểm quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc). Triển vọng của các xếp hạng này được đánh giá là "Ổn định".

Theo AM Best, Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu sức mạnh bảng cân đối kế toán ở mức rất vững mạnh, cùng với hiệu quả hoạt động ổn định, cơ cấu hạng mục kinh doanh cân bằng và năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp. Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt được hỗ trợ về hệ thống khung quản trị, về tài chính và mạng lưới từ công ty mẹ và các thành viên trong Bảo Việt, tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

“Xếp hạng từ AM Best là minh chứng rõ ràng rằng, một doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn tài chính quốc tế khắt khe nhất, nếu có chiến lược đúng và cam kết dài hạn với việc xây dựng năng lực cốt lõi từ bên trong” - đại diện Bảo hiểm Bảo Việt nhấn mạnh.