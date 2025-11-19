Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội không phụ thuộc vào địa giới hành chính

(TBTCO) - Người lao động có thể nộp hồ sơ và được giải quyết hưởng nhiều chế độ bảo hiểm xã hội tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội nào thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính trong nhiều trường hợp.

Người lao động được nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội cơ sở nào thuận tiện nhất. Ảnh minh họa

Việc nộp hồ sơ và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính này được áp dụng với các trường hợp:

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà đang không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thôi việc đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu; người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

Trường hợp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết mà đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (chốt sổ) do thân nhân có nguyện vọng trực tiếp nộp hồ sơ (trừ trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Đối với các trường hợp đề nghị khác: người lao động, thân nhân người lao động được nộp hồ sơ trực tiếp tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội cơ sở nào thuận tiện nhất (nộp hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính). Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội cơ sở có thẩm quyền giải quyết theo phân cấp.

Đối với đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ và đề nghị giải quyết theo phân cấp thu.