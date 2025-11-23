Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua ghi nhận sự hồi phục kỹ thuật tích cực nhưng thanh khoản chưa cùng tăng. Chuyên gia từ Pinetree cho rằng nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi phiên xác nhận xu hướng vượt 1.680 kèm thanh khoản lớn, tránh rủi ro bẫy tăng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch giữa tháng 11 với trạng thái phục hồi tích cực sau khi VN-Index rơi về đáy 3 tháng hôm 11/11, bất chấp thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp và diễn biến quốc tế có phần tiêu cực. VN-Index đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Kết thúc tuần, VN-Index tăng 19,47 điểm, tương đương tăng 1,19% lên 1.654,93 điểm. Chỉ số này trở thành điểm sáng khi thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong top 10 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất tuần qua. Diễn biến hồi phục tích cực này diễn ra trong bối cảnh các thị trường quốc tế lớn như Nikkei 225 (-3,48%), KOSPI (-3,95%)… giảm sâu do những kỳ vọng về khả năng Fed hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới đây.

Ở sàn Hà Nội, HNX-Index lại ghi nhận diễn biến tiêu cực hơn với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng, kết tuần ở mức 263,13 điểm, giảm 4,48 điểm, tương đương -1,67% so với tuần trước. UPCoM-Index cũng giảm 0,47% xuống 119,58 điểm với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong top 10 thị trường giao dịch tích cực tuần qua. - Ảnh: Đức Thanh

Thanh khoản vẫn mất hút do cạn cung

Phiên giao dịch cuối cùng trong tuần chứng kiến sự trở lại kịp thời của lực cầu sau khi nhường lại thế trận cho “phe gấu” với thanh khoản có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức khá thấp. Theo chuyên gia từ Chứng khoán CSI, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn đáng kể (-42,7%) so với mức bình quân 20 tuần chưa. Điều này chưa cho thấy ý định đảo chiều mạnh mẽ của thị trường chung dù điểm số phục hồi tích cực.

So với tuần trước, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trên HOSE tuần qua đạt 108.274 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2,37%. Trong khi thanh khoản trên HNX tiếp tục sụt giảm, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 7.906 tỷ đồng, giảm 7,63% so với tuần trước.

Chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree cho rằng đây là giai đoạn thị trường “hồi phục trong nghi ngờ” với thanh khoản cực thấp. Nguyên nhân bởi thị trường đang cạn cung. Vị chuyên gia này cho rằng dòng tiền bên ngoài đang chần chừ bắt đáy, trong khi bên bán chờ đợi mức giá cao hơn để cắt lỗ. Trong suốt 2 tuần hồi phục vừa qua, dòng tiền đổ mạnh vào những nhóm cổ phiếu beta thấp hoặc nhóm cổ phiếu bị bỏ quên từ đầu năm như dầu khí, công nghệ hay bất động sản khu công nghiệp. Trong khi đó, đa số cổ phiếu nhóm beta cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục tình hình ảm đạm.

Thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Theo thống kê của CSI, 12/21 nhóm ngành giảm điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Các nhóm tăng điểm mạnh nhất lần lượt là bất động sản (+6,35%), thủy sản (+2,37%) và hàng không (+1,67%). Trong khi đó,các nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh là công nghệ viễn thông (-4,60%), chứng khoán (-3,15%) và thực phẩm tiêu dùng (-2,74%).

Các cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index bao gồm VIC, VHM, VJC, STB và VPB. Ở chiều ngược lại, các mã kéo lùi chỉ số là VCB, TCB, VNM, BID và LPB. Đặc biệt, nhóm Vingroup (VIC) cùng với VJC và HDB nằm trong số ít cổ phiếu vốn hóa lớn thu hút dòng tiền sôi động hơn, cùng với các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ như hóa chất và công nghệ. Cổ phiếu VIC đã tăng 8,86% trong tuần. Cổ phiếu VJC và VIC cũng nằm trong top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sàn HOSE, bên cạnh nhiều trường hợp tăng đột biến như HII (+39,6%), HID (+25,8%) hay TMT tăng hơn 21%.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi duy trì đà bán ròng, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.897 tỷ đồng. Đến nay, khối ngoại đã bán ròng liên tục trong 18 tuần. Dù mức bán ròng có xu hướng giảm, nhất là so với giai đoạn bán mạnh tháng 8 và tháng 9/2025, xu hướng bán ròng dài hạn vẫn tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư nội, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất là VIX (-879 tỷ đồng), MBB (-641 tỷ đồng) và VCI (-512 tỷ đồng). Trong khi đó, tương tự tuần trước, khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh nhất vào HPG (927 tỷ đồng). Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng mạnh FPT (662 tỷ đồng) và VPB (332 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tổ chức trong nước tiếp tục gia tăng, nâng đỡ thị trường khi khối ngoại vẫn chưa ngưng bán ròng.

Luỹ kế dòng tiền tổ chức trong nước và khối ngoại - Nguồn: CSI

Chờ đợi phiên vượt 1.680 điểm kèm thanh khoản lớn

Chuyên gia từ Chứng khoán CSI cho rằng sự phục hồi của VN-Index trong hai tuần liên tiếp là dấu hiệu thị trường đang dần lấy lại sự chủ động cần thiết. Mặc dù thanh khoản thấp chưa cho thấy ý định đảo chiều mạnh mẽ, CSI cho rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư có thể canh nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để mở mua thăm dò và tăng dần tỷ đồng trọng khi có sự xác nhận của thanh khoản.

Còn theo ông Nguyễn Tấn Phong - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, VNIndex vẫn ở trong xu hướng sideway quanh vùng biên 100 điểm từ 1.580-1.680 điểm. Trong đầu tuần tới, nếu như xuất hiện phiên thanh khoản cao nhưng không thể vượt được vùng 1.670-1.680 điểm, VN-Index chưa thể phá vỡ được xu hướng sideway, ông Phong dự báo xác suất cao thị trường sẽ tạo đỉnh ngắn hạn và đảo chiều giảm để test lại vùng đáy ngày 10/11 ở mức 1.580 điểm.

Đại diện Chứng khoán Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư không nên FOMO giải ngân thời điểm hiện tại để tránh rủi ro “bull trap”, mà cần kiên nhẫn chờ đợi phiên xác nhận xu hướng vượt 1.680 kèm thanh khoản lớn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên hạn chế bắt đáy nhóm beta cao như Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản do những cổ phiếu này vẫn chưa thoát được downtrend và sẽ cần nhiều thời gian để tích lũy.

Với diễn biến xấu của thị trường chứng khoán quốc tế nói chung, thị trường hàng hóa hay crypto do những lo ngại về Bong bóng AI, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất hay BOJ tăng lãi suất trong tháng 12, trong khi đó thị lãi suất cho vay BĐS ở Việt Nam tại một số ngân hàng thương mai đang bắt đầu rục rịch tăng trở lại, xác suất cao VN-Index cần tìm thêm đáy thứ hai để có thể mở ra giai đoạn tăng bền vững hơn trong thời gian tới.