Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 thu hút gần 15.000 người tham gia

(TBTCO) - Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự của gần 15.000 vận động viên (VĐV) , trong đó hơn 3.200 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 thu hút gần 15.000 vận động viên, trong đó có hơn 3.200 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia, cùng với hàng nghìn du khách, huấn luyện viên và người thân. Năm 2025 đánh dấu mốc 10 năm tổ chức sự kiện tại Quảng Ninh, từ một hoạt động thể thao quảng bá Vịnh Hạ Long, giải đã trở thành thương hiệu uy tín với tầm vóc quốc tế, được Liên đoàn Điền kinh Thế giới trao tặng “Nhãn Thế giới”, danh hiệu duy nhất của Việt Nam tại các giải marathon.

Giải đấu có bốn cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, với điểm xuất phát tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long). Các vận động viên thi đấu tại các cự ly ngắn sẽ rẽ vào đường Trần Quốc Nghiễn, trong khi các vận động viên marathon và bán marathon sẽ chạy qua cầu Bài Thơ, tiếp tục trên đường Trần Quốc Nghiễn và quay đầu tại phường Quang Hanh trước khi trở lại điểm đích.

Giải chạy thu hút đông vận động viên và du khách. Ảnh T.D

Sự kiện không chỉ làm phong phú đời sống thể thao của người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu thể thao của Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và tỉnh đến bạn bè quốc tế. Giải chạy 2025 là một phần trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của Quảng Ninh nhằm đạt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách và thu về 55.000 tỷ đồng từ du lịch.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng đơn vị tổ chức tiếp tục mở rộng hệ thống giải chạy, hướng tới mục tiêu mỗi quý có ít nhất một giải chất lượng để góp phần phát triển du lịch thể thao".

Với cung đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 tiếp tục là một sự kiện quan trọng, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, đồng thời quảng bá du lịch và khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ marathon quốc tế.