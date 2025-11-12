(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, đặc biệt là những vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo nguồn đất đắp và giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có diện tích hơn 4.100ha, trải dài qua các phường Tuần Châu và Hà An, đang được tích cực triển khai. Cụ thể, phường Tuần Châu đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho chủ đầu tư, trong khi phường Hà An đã hoàn thành 81% diện tích GPMB, tương đương hơn 2.573ha, và đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục bồi thường để hoàn thành công tác GPMB phần còn lại.

Hiện tại, Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư dự án, đang tiến hành san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng tại khu vực đã bàn giao.

Dự an Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Ảnh T.D

Tại cuộc kiểm tra thực tế dự án trong ngày 11/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã nghe báo cáo về tình hình GPMB và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh không chỉ là một trong những dự án lớn nhất cả nước mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Ninh. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong việc điều chỉnh quy hoạch và đảm bảo nguồn đất đắp.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với phường Hà An để hoàn thành công tác GPMB phần diện tích còn lại. Đồng thời, tiến hành các thủ tục bàn giao đất để dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025, theo đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý rằng, trong tương lai, khu vực Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và các khu vực lân cận sẽ trở thành trung tâm kết nối của các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt tốc độ cao. Vì vậy, việc nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ các loại hình giao thông đường sắt, đường bộ và đường biển là vô cùng quan trọng, nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển của khu vực này.

Trong chiến lược phát triển sắp tới, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển các khu, cụm công nghiệp./.