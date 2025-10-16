(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt thực hiện dự án Khu đô thị Cát Khánh với tổng vốn đầu tư hơn 1.996 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển đô thị và kích hoạt tiềm năng kinh tế của tỉnh, thu hút đầu tư ngoài ngân sách tại địa phương.

Mới đây, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh thuộc xã Đề Gi. Dự án này cụ thể hóa định hướng đồ án Quy hoạch chung đô thị Cát Khánh tỷ lệ 1/5000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Dự án Liên danh Nam Mê Kông - MekongHomes làm chủ đầu tư, có quy mô 41,61 ha, bao gồm đất xây dựng nhà ở (16,91 ha), đất công trình hạ tầng xã hội (5,10 ha), đất dịch vụ (1,45 ha) và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (18,13 ha). Tổng vốn đầu tư 1.996,167 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là hơn 1.903 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 93,137 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho người mua nhà ở liên kề. Dự án Khu đô thị Cát Khánh không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Với mục tiêu xây dựng một khu đô thị hiện đại, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian xanh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp, việc thu hút nguồn vốn tư nhân gần 2.000 tỷ đồng là một thành công lớn của Gia Lai. Đây là minh chứng cho nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tuy nhiên, dự án cũng đặt ra không ít thách thức. Với quy mô lớn và thời gian thực hiện dài, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng là yếu tố then chốt. Theo quy định, nếu sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt mà nhà đầu tư không triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hoặc không đạt tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng, dự án có nguy cơ bị chấm dứt. Điều này đòi hỏi Liên danh Nam Mê Kông - MekongHomes phải có kế hoạch triển khai bài bản, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy hoạch chi tiết cũng cần được giám sát nghiêm ngặt để tránh những rủi ro phát sinh.

Việc xây dựng khu đô thị đồng bộ, kết hợp hạ tầng kỹ thuật và xã hội, không chỉ giúp chỉnh trang đô thị mà còn tạo động lực thu hút đầu tư trong các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục cải thiện cơ chế giám sát, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý dự án.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo dự án được triển khai đúng quy định./.