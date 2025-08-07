(TBTCO) - Sau sự cố trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tái thiết niềm tin du khách. Bằng loạt giải pháp như nâng cấp an toàn, ứng dụng công nghệ và truyền thông tích cực, địa phương đang từng bước khẳng định lại hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy trên bản đồ du lịch.

Tăng cường an toàn bằng công nghệ

Vụ tai nạn lật tàu ngày 19/7 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý du khách, theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thì đây là sự cố hy hữu do thời tiết bất thường, không thể dự báo trước và chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Ngay sau sự việc, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng rà soát toàn diện, hoàn thiện quy trình vận hành tàu du lịch và bổ sung các giải pháp công nghệ để nâng cao khả năng cảnh báo, ứng phó sự cố trên biển.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lắp đặt đồng bộ hệ thống định vị AIS và liên lạc vô tuyến VHF cho toàn bộ khoảng 500 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Đây là hệ thống liên lạc hàng hải tiên tiến, vốn được sử dụng rộng rãi trong các chuyến tàu biển xa bờ, có khả năng hoạt động độc lập với sóng điện thoại.

Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long cho biết: “Hệ thống AIS – VHF có độ ổn định cao, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng sóng điện thoại yếu như GPS. Các tàu sau khi lắp đặt sẽ được kết nối vào chung một kênh liên lạc dành cho đội tàu du lịch, giúp tăng cường khả năng phối hợp và ứng phó nhanh khi cần thiết”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai tuần tra 24/24 giờ trên vịnh Hạ Long. Ảnh QMG

Trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh ghi nhận nhiều kết quả tích cực với ước tính 14,6 triệu lượt khách, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2024 và 109% kế hoạch năm. Tuy nhiên, vụ tai nạn lật tàu ngày 19/7 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý du khách, khiến lượng khách nội địa giảm 60-70%, trong khi khách quốc tế cơ bản ổn định.

Tính đến ngày 6/8, đã có khoảng 80% đội tàu hoàn thành việc lắp đặt. Các tàu còn lại đang chờ thiết bị và dự kiến sẽ hoàn thiện trước ngày 15/8. Sau khi lắp xong, dữ liệu hành trình của tàu sẽ được kết nối trực tiếp tới Cảng vụ đường thủy nội địa, Đăng kiểm tỉnh, Bộ đội Biên phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tạo thành một mạng lưới giám sát và điều hành thời gian thực.

Không dừng lại ở đó, tỉnh cũng yêu cầu tập huấn bắt buộc cho thuyền trưởng và thuyền viên, từ kỹ năng sử dụng thiết bị đến phối hợp khi gặp sự cố trên biển.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, tỉnh còn triển khai tuần tra 24/24h trên Vịnh Hạ Long bằng tàu quân y và xuồng cơ động do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm trách.

Từ 7h sáng đến 18h, các đơn vị tuần tra hoạt động tại các tuyến du lịch chính, trong đó có một tàu chốt trực cố định tại đảo Ti Tốp. Sau 18h đến sáng hôm sau, các phương tiện cơ động sẽ về đảo Tuần Châu để tiếp tục trực ban, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu bất kỳ thời điểm nào.

Ngoài ra, tỉnh đang phối hợp với Viện Các khoa học Trái đất để lắp đặt hệ thống cảnh báo giông, lốc trên cả Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Các điểm trú ẩn tạm thời cho tàu trong tình huống thời tiết cực đoan cũng đã được khảo sát và chuẩn bị công bố.

Phục hồi hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện

Ngoài việc nâng cấp an toàn, Quảng Ninh cũng xúc tiến chiến dịch truyền thông tích cực và quảng bá du lịch diện rộng với thông điệp xuyên suốt: “Điểm đến an toàn và thân thiện”.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin: Hiệp hội đã tích cực kết nối doanh nghiệp, mở rộng liên kết, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh tại các sự kiện lớn như: Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai LITM 2025, Lễ hội Du lịch Hà Nội... Đồng thời, phối hợp các đơn vị xây dựng sản phẩm du lịch mới tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực lân cận, hướng tới phân khúc cao cấp, tăng tính cạnh tranh và đa dạng hóa trải nghiệm du lịch cho du khách.

Quảng Ninh hiện có khoảng 500 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh T.D

Theo ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng phòng quản lý lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Với thị trường nội địa, dù ảnh hưởng ban đầu lớn, nhưng đã có ngày lượng khách vẫn đạt 7.000–9.000 lượt. Các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM vẫn cam kết tiếp tục khai thác Hạ Long, phản ánh niềm tin đang được khôi phục".

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Trong tháng 8, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các chương trình xúc tiến tại 27 tỉnh thành phía Bắc và sự kiện kết nối hơn 160 doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội".

Ngoài ra, tín hiệu hồi phục từ thị trường quốc tế cũng dần rõ nét: khách Trung Quốc ổn định qua cửa khẩu, khách Hàn Quốc, đặc biệt là nhóm MICE sẽ tăng từ giữa tháng 8, trong khi tháng 9 tới, dự kiến đoàn tỷ phú Mỹ sẽ đến Hạ Long trải nghiệm các sản phẩm du lịch cao cấp. Quảng Ninh cũng đang đàm phán đón các đoàn cưới Ấn Độ lên đến 1.000 khách, hứa hẹn đem lại giá trị kinh tế lớn và hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh sẽ không đi theo lối mòn của du lịch đại trà. Thay vào đó, tỉnh chủ trương "chuyển dịch sang mô hình du lịch chất lượng cao", với các sản phẩm chuyên biệt như nghỉ dưỡng biển, golf, du lịch cưới, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức "các diễn đàn cởi mở" để tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, từ đó điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt, hiệu quả và sát thực tiễn. Đây chính là điểm cộng giúp tỉnh giữ chân doanh nghiệp và khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

Quảng Ninh, bằng sự cầu thị và quyết liệt, đang biến biến cố thành động lực để thiết lập lại một chuẩn mực mới cho du lịch an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp.