Chi tiêu bình quân của khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 2,75 triệu đồng/lượt

(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu miền Bắc với sự tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, mức chi tiêu bình quân của khách du lịch đã đạt mức 2,75 triệu đồng/lượt

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ngành du lịch tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt khoảng 14,6 triệu lượt, vượt 9% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 109% so với kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng mạnh 19% so với năm trước.

Một trong những chỉ số đáng chú ý là chi tiêu bình quân của khách du lịch, đạt mức 2,75 triệu đồng/lượt, tăng đáng kể so với các năm trước. Mức chi tiêu này phản ánh sự hấp dẫn của các sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao và trải nghiệm ngày càng phong phú tại Quảng Ninh. Thời gian lưu trú của du khách cũng kéo dài trung bình 2,7 ngày, cho thấy du khách đã dành nhiều thời gian hơn để khám phá các điểm đến tại tỉnh.

Với các sản phẩm du lịch độc đáo, Quảng Ninh đang ngày cảng thu hút đông du khách đến tham quan, du lịch. Ảnh T.D

Tổng thu từ du lịch Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 36.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 6% so với mục tiêu đề ra. Để đạt được thành công này, tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch sôi động như Carnaval Hạ Long, Đại nhạc hội Skywave, Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu, và Giải Marathon Vịnh Hạ Long đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt, thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, và Pháp. Một trong những điểm sáng trong năm 2025 là việc Quảng Ninh đón 33 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 47.000 lượt khách, tăng 25% so với năm 2024.

Ngoài các sản phẩm du lịch truyền thống, Quảng Ninh cũng đã phát triển những sản phẩm mới và độc đáo, như tuyến phố đêm du thuyền, show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục, tour khám phá đảo hoang sơ và trải nghiệm khinh khí cầu. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn giúp tỉnh tạo dựng được thương hiệu du lịch riêng biệt. Dự kiến từ nay tới cuối năm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức ít nhất 148 sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong toàn tỉnh.

Chia sẻ tại hội nghị sơ kết hoạt động du lịch 7 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh rằng Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược truyền thông về du lịch an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Đức Ấn cũng khẳng định, du lịch sẽ tiếp tục là ngành mũi nhọn phát triển của Quảng Ninh trong những năm tới. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 21,2 triệu lượt khách và đạt tổng thu từ du lịch khoảng 57.000 tỷ đồng trong năm 2025. Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng du lịch, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, thân thiện và chuyên nghiệp./.