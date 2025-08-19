Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới

(TBTCO) - Tại hội thảo "Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới: Kết nối tri thức - Định hướng tương lai”, các sinh viên tập trung phân tích tác động của công nghệ số tới mô hình kinh doanh, hệ sinh thái khởi nghiệp; đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên, giảm phát thải, thúc đẩy năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu các công cụ tài chính xanh, chuẩn mực kế toán bền vững và chiến lược quản trị hướng tới giá trị lâu dài.

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới: Kết nối tri thức - Định hướng tương lai”. Đây là diễn đàn giúp các bạn sinh viên hiểu được tầm quan trọng của phát triển bền vững, ứng dụng kiến thức học tập vào công việc sau này.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) cho biết, Viện Đào tạo quốc tế luôn xác định, nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao là hai trụ cột song hành trong định hướng phát triển. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ, vừa phát huy tư duy sáng tạo, vừa gắn kết với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong liên tiếp 2 năm 2023 và 2024, Viện Đào tạo quốc tế đã tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học sinh viên. Các hội thảo đã thu hút được sự quan tâm và tham gia viết bài của gần 500 lượt tác giả là sinh viên chương trình DDP, sinh viên Học viện Tài chính, cùng sinh viên các trường Đại học hàng đầu về kinh tế như: Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân...

PGS.TS Lý Phương Duyên - Trưởng Ban cố vấn hội thảo, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) phát biểu tại hội thảo.

TS. Trịnh Thanh Huyền cho rằng, khi được trao cơ hội và định hướng đúng, sinh viên hoàn toàn có thể tiếp cận các vấn đề vĩ mô bằng tư duy học thuật sắc sảo và tinh thần đổi mới.

Tại hội thảo, PGS.TS Lý Phương Duyên - Trưởng Ban cố vấn hội thảo, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho hay, tại Việt Nam, chỉ số phát triển bền vững năm 2025 là 73,35 điểm, đứng 61/167 quốc gia được xếp hạng, với các chỉ số tích cực như tỷ lệ nghèo ở Việt Nam chỉ còn 4,06% năm 2024; vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giải ngân vào Việt Nam năm 2024 đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023; vốn FDI thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 13,6 tỷ USD, mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.

Các nhóm sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững bao gồm 145 chỉ tiêu, phản ánh 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nhằm cung cấp dữ liệu chính xác để theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện. Việt Nam cũng ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và kinh tế tuần hoàn…

Lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế, cùng các chuyên gia tại hội thảo.

“Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp, từ những thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu đến sự chuyển dịch mạnh mẽ của công nghệ và kinh tế số, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ - những người sẽ kiến tạo tương lai” - PGS.TS Lý Phương Duyên nhấn mạnh.