Quảng Trị: Đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Ngày 20/8, Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong vừa có có chỉ đạo đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương, quyết liệt thực hiện giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, là căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình, an toàn vệ sinh lao động, không đội vốn, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án.

Từ đó kịp thời xử lý những vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư..., đề ra giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền (qua Sở Tài chính) để UBND tỉnh và các Tổ công tác của UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ, triển khai các dự án thuận lợi.

“Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Chủ động kiểm tra, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Đối với dự án sử dụng vốn kéo dài nguồn ngân sách tỉnh và vốn kéo dài ngân sách Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai thi công, hoàn thành, nghiệm thu khối lượng; ưu tiên giải ngân nguồn vốn kéo dài trước do thời hạn giải ngân chỉ đến hết ngày 31/12/2025.

Đối với các dự án đường ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác; đặc biệt, phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12/2025 đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phê bình các dự án ngân sách Trung ương đến hết tháng 7/2025 chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp và yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán.

Khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công, quản lý dự án hoàn thành nghiệm thu, thanh toán, ưu tiên các dự án kéo dài, có số vốn nhỏ để giải ngân dứt điểm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn đối với các dự án có số vốn bố trí lớn.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt, quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mục tiêu 8% của năm 2025, Sở Tài chính đã đề xuất tham mưu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng sẽ rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 từ những dự án giải ngân thấp, hoặc không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

“Trong thời gian còn lại của năm 2025, Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nắm chắc tình hình giải ngân của từng nguồn vốn, từng dự án, tình hình triển khai và giải ngân các dự án trọng điểm, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp xử lý, phấn đấu giải ngân đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Nguyễn Xuân Đạt nhấn mạnh.