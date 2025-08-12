Quảng Ninh quyết liệt giải ngân đầu tư công, dấu ấn điều hành từ tổ chức Đảng trong chính quyền

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh: Kiến tạo chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

(TBTCO) - Với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nguồn vốn từ ngân sách sẽ được phân bổ đầu tư cho những dự án động lực, trọng điểm có tính chất kích thích, khơi thông nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế khác. Đổi mới, kiến tạo và hành động quyết liệt của chính quyền Quảng Ninh đã đưa nguồn lực - vốn đầu tư công được khơi thông.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn nước rút trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, cũng là năm bản lề để Quảng Ninh hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Với quyết tâm cao, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa toàn bộ nguồn vốn đầu tư năm 2025 của tỉnh (đạt trên 120.000 tỷ đồng) vào phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã ban hành Thông báo số 1488-TB/TU về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tiếp theo, ngày 11/2/2025, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc của từng dự án.

Hàng tháng, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nghe báo cáo thường kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: QMG

Không chỉ dừng lại ở những văn bản chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh còn trực tiếp làm việc với các ngành, địa phương, chủ đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc cụ thể, đảm bảo từng dự án được triển khai đúng tiến độ. Các đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, không để tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

Quảng Ninh đặt mục tiêu phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2025.

Từ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đến việc tháo gỡ các vướng mắc cụ thể, trong 7 tháng năm 2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt hơn đạt 5.770 tỷ đồng, tương ứng 48,5% kế hoạch vốn năm. Mức giải ngân này đã có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh phần nào hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành, lãnh đạo của chính quyền địa phương.

Ông Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Kể từ khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm, quyết liệt vào cuộc triển khai thực hiện. Ngày 3/2/2025, Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động. Có thể thấy, trước kia các sở, ngành thuộc Đảng ủy khối, sau khi thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh thì có vai trò trách nhiệm cao hơn, toàn diện hơn, bao phủ công việc nhiều hơn trong việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quyết sách và trách nhiệm hơn trong hoạt động quản lý nhà nước”.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7 các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp huyện điều chuyển về 2 ban quản lý dự án cấp tỉnh. Sau khi thực hiện việc rà soát và tiếp nhận, các dự án đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh.

Để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh, hàng tháng, UBND tỉnh tổ chức nghe báo cáo thường kỳ tình hình đầu tư xây dựng, hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh cũng tổ chức làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn để nghe và cho ý kiến về đề xuất đầu tư các dự án mới.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến khu vực Đông Triều. Ảnh: Đỗ Phương

Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, trong những tháng cuối năm 2025, Quảng Ninh sẽ phấn đầu hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, như: Tuyến đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (đoạn từ đường tỉnh 338 đến thành phố Đông Triều; đoạn từ nút giao đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 đoạn từ Km0+00-Km8+600…

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, các công trình dự kiến khởi công, khánh thành để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất chủ trương và phấn đấu khởi công trong năm 2025 một số dự án có ý nghĩa kiến tạo không gian phát triển mới, như: Tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua chân cầu Bình Minh đến Quốc lộ 279; Tuyến đường nối từ Quốc lộ 279 qua nút giao cầu Tình Yên đến đường dẫn cầu Bình Minh; Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Bạch Đằng./.