Hà Nội: Hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của trung ương về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đạt 12.000 USD vào năm 2030.

Kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng với ba điểm sáng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra ngày 16/10, thay mặt Đảng ủy UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã trình bày tham luận với chủ đề: “Gương mẫu, tiên phong, đổi mới tư duy và hành động trong kỷ nguyên mới; đột phá công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố”.

Theo ông Trương Việt Dũng, Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên ba trụ cột: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá mạnh mẽ để Thủ đô thực hiện sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Điểm lại những kết quả phát triển kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn 2021-2025, đồng chí Trương Việt Dũng cho biết, kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng với ba điểm sáng: Tốc độ cao, chất lượng tốt, từng bước thông minh.

Dự kiến cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%, quy mô khoảng 63,5 tỷ USD; thu nhập bình quân 7.200 USD; năng suất lao động 347 triệu đồng/lao động, gấp 1,6 lần bình quân cả nước; đóng góp của năng suất tổng hợp đạt 53%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày tham luận tại Đại hội.

Thành phố cũng định hướng phát triển thông minh theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Quy hoạch Thủ đô, thúc đẩy phát triển dữ liệu dùng chung, xây dựng hạ tầng số, đô thị thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số chiếm 23% GRDP. Đặc biệt, hình thành vùng động lực khoa học công nghệ như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao sinh học; đồng thời kiên trì phát triển xanh, kiểm soát ô nhiễm, phục hồi các dòng sông, hồ, hướng tới đô thị sạch, xanh, đẹp.

Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thủ đô đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cùng với đó là quá trình triển khai đồng bộ các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và “bộ ba chiến lược” phát triển Thủ đô: Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị – Luật Thủ đô – Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù để thúc đẩy công nghệ mới

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cũng cho biết, thực hiện chủ trương của trung ương về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đạt 12.000 USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố xác định năm nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, thành phố sẽ thực hiện đột phá thể chế - “đột phá của đột phá” - với việc xây dựng cơ chế thí điểm công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo.

Thành phố sẽ dành trên 4% ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ; nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 25% GRDP; phủ kín hạ tầng số 100%.

Thành phố tập trung hoàn thiện các văn bản thi hành Luật Thủ đô 2024, triển khai Nghị quyết 66-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, xây dựng trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu đạt 350 nghìn doanh nghiệp vào năm 2030.

Thành phố cũng sẽ đầu tư mạnh mẽ thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện. Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40-50% GRDP vào năm 2030, phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành hạt nhân, hình thành cụm R&D bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quy mô vùng, đưa vào hoạt động các khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin và sinh học; phát triển hạ tầng số đồng bộ, phủ sóng 5G, triển khai 105 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đào tạo 50.000 nhân lực kỹ thuật cao.

Hà Nội quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái. Ảnh minh họa

Thành phố hoàn thiện Chính quyền số 4.0, xây dựng hệ thống dữ liệu mở, nền tảng AI quản trị đô thị thông minh, tạo lập mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số.

Thành phố cũng đặt mục tiêu thúc đẩy động lực phát triển từ kinh tế đô thị, không gian đô thị; quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái, phấn đấu nằm trong Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, phát triển theo định hướng “lấy con người làm trung tâm”.

Hà Nội sẽ thúc đẩy quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị tại khu vực nội đô, trước mắt là các không gian ngầm, không gian phố cổ, phố cũ, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian quanh Hồ Tây; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ dọc hai bên bờ sông Hồng, khai thác tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, không gian hai bên sông, để sông Hồng thực sự là “biểu tượng phát triển mới” của Thủ đô.

Đáng chú ý, trước năm 2028, thành phố phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn, nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80% theo quan trắc. Bên cạnh đó, sẽ đa dạng hóa công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường, kết hợp thu hồi năng lượng; bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nông nghiệp đô thị sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu...

TP. Hà Nội cũng sẽ gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các đô thị lớn, tham gia mạng lưới đô thị xanh, thông minh, sáng tạo, thực hiện phương châm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thể hiện quyết tâm hành động, nỗ lực cao nhất để xây dựng và phát triển Hà Nội xanh, thông minh, bền vững, tiên phong vươn mình, xứng đáng là Thủ đô, trái tim của đất nước hùng cường, thịnh vượng.