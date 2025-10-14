(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc tiếp tục bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố và triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu UBND phường, xã xử lý dứt điểm việc rà soát, kiểm kê làm cơ sở để Chủ tịch UBND phường, xã ban hành quyết định giao tài sản công (bao gồm cả tài sản dôi dư, cần xử lý) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để quản lý, sử dụng hoặc quản lý, xử lý theo quy định.

Đối với cơ sở nhà, đất, khuyến khích giao cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng để thuận tiện trong công tác quản lý, sắp xếp, bố trí. Hoàn thành giao tài sản trong tháng 10/2025.

Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh minh họa

Hà Nội cũng ưu tiên tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được (trụ sở, ô tô, máy móc, thiết bị, đường truyền) để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, không làm gián đoạn việc thực hiện công tác chuyên môn; đối với những tài sản hỏng, đủ điều kiện xử lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao tài sản báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức xử lý theo quy định.

Các nội dung trên cần cập nhật thường xuyên kết quả xử lý về Sở Tài chính trước ngày 20 hàng tháng.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tiếp tục cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là công tác rà soát, lập phương án xử lý, tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về tổng kiểm kê tài sản công từ 0h00 ngày 1/1/2026, triển khai theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính, chỉ đạo của UBND thành phố./.