(TBTCO) - Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định định hướng phát triển các đô thị vệ tinh, trong đó nổi bật là khu vực phía Tây – đô thị Hòa Lạc gắn với Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu đại học tập trung quy mô 300 ha.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, cuối buổi chiều ngày 17/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì họp báo thông tin về Đại hội.

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị

Thông tin tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định phát triển Hà Nội trong thời gian tới sẽ là đa cực, đa trung tâm, dựa trên kết nối hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là thúc đẩy phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, nhằm quy hoạch các không gian sống, làm việc, giải trí và thương mại xung quanh các trạm giao thông công cộng); không dồn toàn bộ các chức năng đô thị vào khu vực nội đô.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các đô thị vệ tinh, đặc biệt là khu vực phía Tây với đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu đại học tập trung tại Hòa Lạc.

Để hiện thực hóa định hướng này cần có giải pháp tổng thể và đồng bộ. Dự kiến cuối năm nay, Hà Nội sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị Metro Văn Cao - Hòa Lạc, tạo nền tảng phát triển khu vực này trở thành đô thị đại học và khoa học công nghệ, với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khoảng 300ha đất dành cho khu đại học tập trung để di dời các trường đại học từ nội đô lên khu vực này.

Họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các đô thị khu vực phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (cũ), lấy thành phố thông minh làm hạt nhân; đồng thời tiếp tục tính toán phát triển đô thị Sơn Tây và chuỗi đô thị dọc tuyến Vành đai 4, gắn với đô thị Phú Xuyên và trung tâm trung chuyển hàng hóa, ga đầu mối đường sắt quốc gia Ngọc Hồi.

"Đây là định hướng căn cơ, gắn với việc di chuyển các cơ sở y tế, giáo dục không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội đô, theo đúng chỉ đạo của trung ương, và Hà Nội đang nỗ lực triển khai"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho hay.

Cùng với việc giải quyết ùn tắc giao thông, theo ông Phong trong báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố cũng đã nêu rõ định hướng phối hợp với các địa phương để tập trung xử lý ô nhiễm các dòng sông liên tỉnh, liên vùng như sông Đáy, sông Nhuệ, sông Bắc Hưng Hải...

Chuyển đổi số là điểm nhấn trong chương trình hành động

Tại cuộc họp, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải cho biết thêm, chuyển đổi số và cải cách hành chính là những nội dung trọng tâm trong báo cáo chính trị của Đại hội.

“Nội dung liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số, là điểm nhấn rất đậm nét trong chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII” - ông Hà Minh Hải nói.

Công tác cán bộ là một trong những trọng tâm lớn của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong đánh giá, lựa chọn và bố trí cán bộ. Hà Nội xác định hai quan điểm xuyên suốt: Một là lựa chọn cán bộ theo phương châm “chọn mặt gửi vàng”, gắn với nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Hai là đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn và kết quả đầu ra.

Trên tinh thần đó, Thành ủy và UBND thành phố đang cụ thể hóa các chương trình hành động để Hà Nội thực sự “tiên phong, gương mẫu” trong thực hiện chuyển đổi số. Xác định phương thức tiếp cận là “nhận diện vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để làm trước”, giải quyết những điểm nghẽn và khó khăn trong thực tiễn.

Hà Nội đang thí điểm mô hình Trung tâm bộ phận một cửa chính quyền công, đổi mới toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài các điểm phục vụ cố định, thành phố triển khai thêm mô hình phục vụ lưu động như xe buýt phục vụ dịch vụ công để đưa dịch vụ hành chính đến tận các khu vực xa trung tâm hoặc khu công nghiệp đông dân cư.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính là một những nội dung trọng tâm trong báo cáo chính trị của Đại hội. Ảnh: TL

Cùng với đó, Hà Nội cũng tập trung phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, với hàng chục dự án, đề án cụ thể được đưa vào 58 nội dung của chương trình hành động thực hiện báo cáo chính trị...

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, tinh thần chung của Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới là hành động sớm, hành động quyết liệt, bám sát thực tiễn. Nhiều nội dung trong văn kiện Đại hội lần này đã được thành phố bắt tay triển khai ngay từ khi còn trong giai đoạn dự thảo.

“Ngay khi nội dung đã rõ, Thành ủy cho triển khai ngay trên thực tế, để biến nghị quyết thành hành động, đưa chính sách vào cuộc sống nhanh nhất"- ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.