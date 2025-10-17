(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, công tác thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Hải quan khu vực VIII đặc biệt chú trọng. Sau 9 tháng đầu năm 2025, Chi Cục đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, không chỉ về thu ngân sách mà còn trong việc thực thi các biện pháp kiểm soát, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định.

Đảm bảo thu ngân sách nhà nước

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy việc thu ngân sách nhà nước. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành thu ngân sách. Bằng cách bám sát các kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã kịp thời đưa ra các phương án hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời duy trì nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Chi cục Hải quan khu vực VIII kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu

Thời gian vừa qua, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chủ động thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Việc cắt giảm thời gian làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa nhanh chóng tại cửa khẩu đã giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Tính đến hết tháng 9/2025, kim ngạch XNK của qua các cửa khẩu, lối mở tại Quảng Ninh đạt hơn 15,6 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK cũng tăng lên 2.446, với hơn 300 doanh nghiệp mới. Đồng thời, số thu ngân sách từ hoạt động XNK đạt hơn 12.750 tỷ đồng, chiếm 71,68% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025.

Trong suốt 9 tháng qua, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã nỗ lực không ngừng để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Các vụ buôn lậu chủ yếu liên quan đến các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, thuốc lá, ma túy, và các sản phẩm động vật hoang dã. Đặc biệt, Chi Cục đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác như Công an, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường để phát hiện và bắt giữ các đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm minh các vụ việc.

Với kết quả hơn 2.370 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý, trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 43 tỷ đồng, Chi cục đã thể hiện vai trò tiên phong trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Mặc dù số vụ vi phạm có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng trị giá hàng hóa vi phạm lại có sự gia tăng 32%, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Chi cục đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giải quyết các vướng mắc trong thủ tục hải quan, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống gian lận thương mại. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Trong năm 2025, Chi Cục đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm với Hải Quan Đông Hưng (Trung Quốc) và các đối tác quốc tế khác, nhằm thúc đẩy xây dựng các cửa khẩu thông minh, cải thiện công tác kiểm soát biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Chi cục Hải quan khu vực VIII phổ biến hệ thống tra cứu thông tin tờ khai Hải quan với các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh

Để hoàn thành kế hoạch 2025, về công tác thu ngân sách, Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, tỉnh ủy và UBND tỉnh để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025. Các biện pháp như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Trong công tác chống buôn lậu, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2026, khi mà tình trạng buôn lậu có xu hướng gia tăng. Các hoạt động tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và tạo sự đồng thuận trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2025, ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII đã khẳng định: "Ngành Hải quan đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về Hải quan để phục vụ xây dựng mô hình “Hải quan số - Hải quan thông minh - Hải quan xanh”, đảm bảo công tác quản lý hải quan hiện đại".

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng qua và các giải pháp đồng bộ được triển khai, Chi cục Hải quan khu vực VIII không ngừng đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hải quan, thu ngân sách và bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Những nỗ lực này không chỉ giúp tỉnh Quảng Ninh duy trì một môi trường kinh doanh ổn định mà còn góp phần vào công cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ an ninh và phát triển bền vững của đất nước.