Hải quan khu vực XVII đối thoại với doanh nghiệp

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2025 với doanh nghiệp đang làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Kà Tum và Phước Tân.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Phan Văn Vũ cho biết, trong bối cảnh ngành Hải quan sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Chi cục vẫn nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng hành và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đặc biệt, khi chính sách và yêu cầu quản lý nhà nước ngày càng thay đổi, sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trở nên đặc biệt quan trọng.

Ông Phan Văn Vũ -Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực XVII phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, cơ quan hải quan cũng đã trả lời tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến địa điểm kho bãi, giá cả dịch vụ.

Cụ thể, về cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu, đại diện cơ quan hải quan ghi nhận, hiện vẫn còn một số vướng mắc trong quy hoạch kho bãi, khu kiểm tra, sang chiết hàng hóa, ảnh hưởng đến hoạt động logistics. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, cơ quan hải quan đang nỗ lực tối đa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa tránh ùn tắc, hư hỏng hàng hóa.

Các hoạt động hợp tác giữa hải quan - doanh nghiệp thời gian qua được, cơ quan hải quan triển khai thực chất: từ việc tổ chức đối thoại định kỳ, gửi văn bản pháp luật mới qua email doanh nghiệp, đến việc hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, giúp doanh nghiệp nắm bắt và tuân thủ đúng quy định.

Tại cuộc đối thoại, đại diện cơ quan hải quan cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị giám sát hiện đại, cải tiến phương thức quản lý theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Đặc biệt, việc triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan theo Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) tiếp tục được coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Mô hình này hướng đến xây dựng văn hóa “tuân thủ chủ động” trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hình thành hệ sinh thái thương mại minh bạch, bền vững. Công tác tham vấn doanh nghiệp và giám sát thực thi pháp luật được đẩy mạnh thông qua các kênh thông tin mở, khảo sát trực tuyến và cơ chế phản hồi nhanh. Tất cả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được tiếp nhận và giải đáp kịp thời, đảm bảo tính công khai và hiệu quả.

Tại cuộc đối thoại, ông Lê Mạnh Chương, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh đã đánh giá cao công tác hỗ trợ của cơ quan hải quan trong quá trình tham gia xuất nhập khẩu.

Ông Lê Mạnh Chương chia sẻ, doanh nghiệp đã nhiều năm thực hiện nhập hàng qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát và luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cơ quan hải quan. Các vướng mắc của doanh nghiệp đã được Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát kịp thời nắm bắt, tháo gỡ. Đặc biệt, từ khi tham gia chương trình doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của công ty được tạo điều kiện thuận lợi hơn, quy trình thông quan nhanh chóng và minh bạch hơn.