Hải quan khu vực XVII thu ngân sách đạt khá sau tinh gọn bộ máy

(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 10/2025, sau 2 đợt tinh gọn bộ máy đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, thu ngân sách đạt hơn 5.352 tỷ đồng, đạt 91% chi tiêu pháp lệnh, đạt hơn 77% chỉ tiêu phấn đấu.

Thu ngân sách tăng 2 con số

Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII Nguyễn Trần Hiệu cho biết, cũng như các đơn vị trong ngành Hải quan, trong quá trình sắp xếp, hoạt động tinh gọn theo mô hình bộ máy mới, Hải quan khu vực XVII cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, thực hiện bàn giao trụ sở và tài sản công hiện có của các chi cục hải quan khu vực có liên quan để vận hành theo tổ chức bộ máy mới phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và của Bộ Tài chính, vừa đảm bảo nhanh chóng kiện toàn tổ chức, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nêu trên, Hải quan khu vực XVII vẫn luôn quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nhằm mục tiêu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025, trong đó quan trọng hàng đầu là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Cán bộ Hải quan khu vực XVII thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVHA

Chính vì vậy, trong năm 2025, đơn vị đã và đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Trong đó, đơn vị sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan về giảm thời gian, chi phí thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết; phát huy hiệu quả tổ tuyên truyền, hỗ trợ người khai hải quan và người nộp thuế; tăng cường đối thoại, tham vấn để tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ pháp luật hải quan. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công chức và doanh nghiệp; phối hợp thu thập thông tin phục vụ đánh giá phân luồng tờ khai và thường xuyên kiểm tra kỷ luật công vụ, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 24/7.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp Hải quan khu vực XVII cam kết luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Theo đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hải quan minh bạch, công tâm, luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp; xử lý khó khăn, vướng mắc kịp thời, không né tránh trách nhiệm, không kéo dài thời gian xử lý; nâng cao trách nhiệm và năng lực công chức, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Với sự chủ động nỗ lực nêu trên, đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi thực hiện sắp xếp bộ máy đáp ứng mô hình chính quyền 2 cấp (từ 1/7/2025), các mặt công tác của Hải quan khu vực XVII đều đạt kết quả khả quan, theo đúng chỉ đạo của Cục Hải quan đề ra. Đó là sắp xếp bộ máy tổ chức cơ quan hải quan mới đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để trống địa bàn, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với địa bàn hành chính các tỉnh, thành phố mới.

Với sự chủ động nỗ lực nêu trên, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị gia tăng liên tục từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể là số doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tính đến đầu tháng 10/2025, đạt 4.524 doanh nghiệp, tăng hơn 15%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 24,9 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhờ đó, đơn vị đã đạt kết quả thu ngân sách khả quan. Thống kê đến ngày 30/9/2025, đơn vị thu nộp ngân sách đạt 5.352 tỷ đồng, đạt 91,5% so với chi tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2024, đạt 77,4% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Tiếp tục đổi mới đồng hành cùng doanh nghiệp

Đề cập đến mục tiêu trong những tháng còn lại của năm 2025, lãnh đạo Hải quan khu vực XVII cho biết, đơn vị tiếp tục luôn bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; triển khai giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo công tác quản lý hải quan; phấn đấu hoàn toàn diện nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao năm 2025, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tập trung triển khai các giải pháp tạo thông thoáng, thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đúng quy định của pháp luật. Hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục và thông quan đúng thời gian quy định như cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Về tạo thuận lợi, đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; triển khai thông suốt Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6 (Ecus6), nhằm đảm bảo giảm thời gian, chi phí thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Chỉ riêng 9 tháng năm 2025, có hơn 6.000 hồ sơ đã được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi lại, chi phí cho doanh nghiệp.

Tính đến nay, đơn vị đã kịp thời giải quyết các vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan; tích cực đôn đốc xử lý các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ còn tồn đọng trên hệ thống; đồng thời triển khai các chuyên đề giám sát rủi ro đối với những mặt hàng nhạy cảm hay các loại hình phức tạp.

Đặc biệt, để thu hút hoạt động đầu tư vào địa phương, đơn vị cũng tham gia tích cực xây dựng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045, tham gia xây dựng Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (đất liền) trên địa bàn các khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tham gia khảo sát, phối hợp chuẩn bị để khai trương cặp cửa khẩu Quốc tế Tân Nam - Meun Chey.