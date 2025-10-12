Thuế tỉnh Nghệ An siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ trong công tác kiểm tra thuế

(TBTCO) - Để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong công tác, Thuế tỉnh Nghệ An thường xuyên quán triệt các chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đồng thời, Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong công tác kiểm tra thuế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 12% trở lên, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân giai đoạn tăng trên 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt 165 - 190 triệu đồng/người/năm.

Thuế tỉnh Nghệ An đã thực hiện kêu gọi toàn thể công chức và người lao động chung tay ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại trong bão số 10 vừa qua. Ảnh: Thuế Nghệ An

Để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, người lao động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; đánh giá, phân tích cụ thể tiến độ thu từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; chủ động tham mưu lãnh đạo Thuế tỉnh chỉ đạo các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được UBND tỉnh giao.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu công tác quản lý nợ, thu nợ cụ thể đến từng lãnh đạo, từng công chức. Phân công, phân nhiệm cho từng công chức chi tiết đến từng mã số thuế có phát sinh số nợ để đôn đốc thu nợ, gắn với chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm 2025 của từng công chức, từng phòng, từng Thuế cơ sở. Các phòng/Thuế cơ sở thực hiện đánh giá kết quả thu nợ theo từng tuần, để kịp thời nắm bắt tình hình và có giải pháp chỉ đạo xử lý nợ đọng hiệu quả nhất.

Thường xuyên quán triệt các chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Thực hiện quy chế làm việc của ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

Phân tích, phân loại các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao để tập trung nhân lực tại các phòng kiểm tra và các phòng có liên quan để hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2025 đã được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra theo nguyên tắc ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp có phát sinh hoàn thuế; các chuyên đề kiểm tra hóa đơn; các chuyên đề Cục Thuế giao; các doanh nghiệp có rủi ro cao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Cục Thuế giao.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong công tác kiểm tra thuế. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đoàn giám sát, đoàn kiểm tra; thực hiện ban hành đồng thời quyết định kiểm tra thuế, quyết định giám sát và Thư ngỏ gửi từng người nộp thuế để phòng chống tham nhũng, đảm bảo công tác kiểm tra thuế đúng quy trình, đúng quy định đúng thời hạn, đồng thời đồng hành để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế./.