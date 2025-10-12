Thuế TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế giữa cơ quan Thuế và UBND các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Hội nghị ký kết Quy chế có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, các sở, ngành, đại diện Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác thu ngân sách nhà nước, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thuế TP Hà Nội và UBND các xã, phường. Ảnh: Thuế Hà Nội

Trong những năm qua, công tác thu ngân sách của Hà Nội luôn hoàn thành và vượt dự toán được giao. Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước của Thuế TP Hà Nội lần đầu tiên vượt mốc 500 nghìn tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước; tính đến 30/9/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 508.542 tỷ đồng, vượt 6% dự toán pháp lệnh, tăng 42% so với cùng kỳ thực hiện.

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Thuế, và đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp tích cực của chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin, đôn đốc nợ và chống thất thu thuế.

“Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn ngành Thuế trong việc tăng cường gắn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế, thu ngân sách nhà nước, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức được vận hành” - Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

“Đặc biệt, Quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và UBND các xã, phường được ký kết nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin; phối hợp trong quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, thu nợ thuế, quản lý nghĩa vụ tài chính về đất; cũng như phòng, chống thất thu và gian lận thuế. Đây không chỉ là văn bản hành chính mà còn là cam kết về trách nhiệm, sự đồng hành và mục tiêu chung giữa hai bên, góp phần xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả” - Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Thuế TP Hà Nội đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường khẳng định, trên cơ sở Quy chế được ký kết, Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ của đội ngũ cán bộ, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Thuế Thủ đô hiện đại - chuyên nghiệp - minh bạch - thân thiện.

Lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng rằng hội nghị, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần cùng toàn ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước./.