Xây dựng cơ chế cạnh tranh, thuận lợi nhất cho Trung tâm tài chính quốc tế

(TBTCO) - Theo Thủ tướng, để thu hút nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế, cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, chuyên gia quốc tế với tinh thần trách nhiệm, hợp tác, yêu quý Việt Nam.

Nêu rõ đây là công việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện, nhưng với tinh thần "gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến", Thủ tướng cho biết Việt Nam không cầu toàn, không nóng vội, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nỗ lực hết sức, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị và tham khảo kinh nghiệm của các trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong thành lập, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, vừa kế thừa, tiếp thu những cách làm hiệu quả của thế giới, vừa phát huy sức sáng tạo của con người, truyền thống lịch sử - văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Thủ tướng nêu rõ một số nguyên tắc như phải phối hợp chặt chẽ trong nước và ngoài nước, tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước, các định chế tài chính quốc tế với các cơ quan Nhà nước của Việt Nam; kết hợp giữa tài chính, thương mại, đầu tư trong hoạt động của Trung tâm; kết hợp sức mạnh dân tộc với thế giới; tuân thủ luật pháp, thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện của Việt Nam.

Về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo chung về Trung tâm Tài chính quốc tế do Thủ tướng Chính phủ phụ trách, với tổ giúp việc có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và một số thành viên Chính phủ liên quan.

Đối với điều hành, Thủ tướng cho biết định hướng có hai cơ quan điều hành thuộc hai địa phương với một cơ quan giám sát chung, một toà án để giải quyết các tranh chấp cho cả hai nơi.

Trung tâm vận hành dựa trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút được nguồn lực phát triển. Con người phải chuyên nghiệp, gồm cả chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế đã đúc kết nhưng được dân tộc hóa vào điều kiện Việt Nam.

Để thu hút các chuyên gia, Thủ tướng nêu rõ cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên. Hai thành phố cần chủ động xây dựng cơ chế sao cho đảm bảo các mục tiêu này, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong cấp phép cần cơ chế linh hoạt, thiên về hậu kiểm chứ không tiền kiểm; có thể cho phép đăng ký một nơi hoạt động tại hai địa điểm; khung pháp lý cần minh bạch, tự chủ, tách rời hoạt động trong nước ngoài nước. Giữa các hoạt động có bổ sung hỗ trợ cho nhau nhưng cần có sự tách biệt để có cơ chế chính sách ưu đãi nhất định.

Khung pháp lý phải minh bạch, tự chủ, có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất định. Trong quá trình hình thành, phát triển trung tâm phải chuyển giao công nghệ, coi trọng con người là yếu tố quyết định.

Toàn cảnh hội nghị sáng 1/11.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không tạo rào cản đối với các trung tâm khác, không tạo rào cản từ thành viên trong trung tâm đối với bên ngoài. Trung tâm hoạt động không chỉ đơn thuần về tài chính mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, song bảo đảm các hoạt động này kết hợp nhuần nhuyễn và cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác.

Liên quan thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ tinh thần một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết. TP.HCM, Đà Nẵng cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ban hành và công bố công khai các chính sách, quy định đặc thù trong thẩm quyền; phải khẩn trương, công khai, minh bạch để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế; phát huy sức mạnh của 2 thành phố kết hợp với sức mạnh của cả nước.

Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ cập nhật các đề xuất của Đà Nẵng, TP.HCM vào dự thảo Nghị định trên cơ sở tờ trình của các thành phố. Quốc hội đã cho phép áp dụng những nội dung thực tiễn đặt ra nhưng luật chưa có, nên chúng ta có thể mạnh dạn làm, miễn sao trong sáng, hiệu quả, vì nước, vì dân, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định. Trong những ngày tới, Chính phủ sẽ họp thông qua Nghị định, để trong tháng 11 đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động.