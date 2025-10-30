Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Việt Nam

(TBTCO) - Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa mới được công bố, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5%.

Tại báo cáo hồi tháng 7 trước đó, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng năm 2025 của Việt Nam ở mức 6,1%. Mức tăng trưởng dự báo cho năm 2026 cũng được nâng lên 7,2%, thay vì mức dự báo 6,2% trước đó.

Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Theo Standard Chartered, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng hơn vào thương mại toàn cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,7 tỷ USD trong tháng 9/2025, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các nhóm ngành chủ chốt như điện tử và máy tính (+66,2%), điện thoại (+17,5%) và máy móc (+11,6%). Nhập khẩu cũng tăng 24,9% lên 39,8 tỷ USD, chủ yếu là ở nhóm linh kiện điện tử và máy tính (+43,6%) và máy móc (+33,6%), phản ánh sự mở rộng liên tục về sản xuất và đầu tư công nghiệp.

Các chuyên gia của Standard Chartered nhận định, cán cân đối ngoại của Việt Nam vẫn duy trì vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng thương mại mạnh mẽ và triển vọng tỷ giá ổn định. Sau giai đoạn dự trữ ngoại hối (FX) bị suy giảm do đồng USD mạnh lên trước đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được phục hồi, phản ánh nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động thương mai tích cực.

Tăng trưởng tín dụng trong nước đang phục hồi mạnh mẽ, cho thấy nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi ngay cả khi lãi suất chính sách không giảm. Tăng trưởng tín dụng hiện đạt trên 15% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh niềm tin kinh doanh được cải thiện và nhu cầu tài chính tăng. Hoạt động cho vay vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các điều kiện thanh khoản dồi dào và các biện pháp của chính phủ nhằm kích thích tăng trưởng.

Theo Standard Chartered, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Vốn FDI giải ngân tăng 8,5% (đạt 18,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng năm 2025, trong khi vốn FDI cam kết tăng 15,2% ( đạt 28,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia Kinh tế Cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam được minh chứng bằng việc thu hút thành công dòng vốn FDI mạnh mẽ, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, và củng cố vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế liên tục”.

Tại báo cáo kinh tế lần này, Standard Chartered cũng điều chỉnh dự báo lạm phát ở mức 3,4% năm 2025 và 3,7% năm 2026, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực giá đang dần hạ nhiệt.

Các chuyên gia kinh tế ngân hàng Standard Chartered dự báo lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5% trong giai đoạn còn lại năm 2025 và năm 2026, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và mở rộng sản xuất.

Standard Chartered cũng giữ nguyên dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 26.300 cho năm 2025 và 26.750 cho năm 2026 như trong báo cáo hồi tháng 7/2025./.