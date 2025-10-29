(TBTCO) - Đối với thuế quan từ Mỹ trong năm 2025, Việt Nam đã đạt được những thoả thuận được xem là có thể chấp nhận được, tuy nhiên vẫn còn đó những thách thức đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Các chuyên gia cho rằng, vào thời điểm hiện tại, Việt Nam đang nắm rất lớn các yếu tố thuận lợi để đẩy mạnh thu hút FDI cũng như tăng trưởng kinh tế.

Bà Trang Lê – Tổng giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam trình bày tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức. Ảnh: Lê Toàn

Chủ động biến khó khăn thành cơ hội

Tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam lần thứ 5 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, đại diện JLL Việt Nam cho biết, dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh, trong khi các nước Đông Nam Á ghi nhận tăng trưởng rõ rệt. Điều này phản ánh làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất vào các thị trường mới nổi. Trong đó, Việt Nam tận dụng sự chuyển dịch dòng chảy thương mại, gia tăng thị phần trong nhập khẩu của Mỹ.

Sau những thay đổi gần đây về thuế quan, chính sách thương mại của Mỹ đang bước sang giai đoạn mới, khiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu phải rà soát lại chuỗi cung ứng. Dù mức độ rủi ro giữa các đối tác đã rõ ràng hơn, thuế suất vẫn có thể thay đổi và tái đàm phán. Các biện pháp trả đũa tuy còn hạn chế, nhưng có nguy cơ leo thang, và tác động lan rộng đến thương mại toàn cầu mới chỉ bắt đầu xuất hiện.

Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ, nổi bật hơn so với các quốc gia cùng khu vực. Chính sách thuế mới sẽ tác động đến một số ngành xuất khẩu của Việt Nam; tuy nhiên, về dài hạn, các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vẫn có thể hưởng mức thuế thấp hơn nếu đảm bảo quy trình gia công, hoàn thiện được thực hiện trong nước. Dù khối lượng hàng hóa có thể giảm, ảnh hưởng đến ngành vận tải và kho bãi, nhưng đây là cơ hội để tăng tỷ lệ nội địa hóa, thu hút đầu tư vào các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng thực sự tại Việt Nam.

Bà Trang Lê – Tổng giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam nhận định, vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á giúp Việt Nam tận dụng tăng trưởng năng động của khu vực, qua đó thúc đẩy nền kinh tế và quá trình phát triển.

Đồng thời, việc đẩy mạnh hợp tác khu vực và chia sẻ tri thức góp phần hỗ trợ phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế. Cách tiếp cận này thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp trong nước phát triển thịnh vượng và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Thông qua việc kết nối và hợp tác, Việt Nam mở đường cho sự thành công liên tục và ổn định kinh tế.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham dự tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2025. Ảnh: Lê Toàn

Việt Nam tận dụng vị trí "chiến lược +"

Báo cáo của JLL cũng cho rằng, vị trí chiến lược của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cho phép nước ta tận dụng tăng trưởng và phát triển của khu vực. Việc tham gia các chính sách phát triển khu vực, chẳng hạn như 18 khu kinh tế ven biển, mang lại ưu đãi riêng biệt bao gồm như miễn thuế quan và giảm thuế suất thuế thu nhập.

Song song đó, việc tăng cường trao đổi đa phương giữa các thành viên ASEAN đã nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và thúc đẩy Chính phủ củng cố các lĩnh vực cốt lõi. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đóng vai trò là chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thương mại xuyên Thái Bình Dương, tăng cường thịnh vượng cho Việt Nam và củng cố hợp tác khu vực.

Dự án Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng sẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa 6 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tại Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). Sáng kiến này mang lại lợi ích cho các quốc gia tham gia thông qua các thoả thuận thương mại điện năng và tăng cường năng suất nông nghiệp. Là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông GMS, Việt Nam phối hợp với các quốc gia thành viên để tối đa hóa hợp tác khu vực.

Việc tham gia các thỏa thuận thương mại điện năng cho phép cân bằng năng lượng hiệu quả và sử dụng tài nguyên. Những nỗ lực hợp tác nhằm thúc đẩy sản lượng nông nghiệp cải thiện an ninh lương thực và tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thịnh vượng giữa sáu quốc gia tham gia.

Việt Nam cũng có được khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu khổng lồ thông qua các Hiệp định Thương mại tự do. Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất trong khu vực khi đã tiếp cận 4,87 tỷ người tiêu dùng, 55 quốc gia và khoảng 80% GDP toàn cầu.

Có thể thấy, nền sản xuất công nghiệp đang tăng trưởng Việt Nam khi là cửa ngõ sản xuất chiến lược của ASEAN, kết nối công nghiệp toàn cầu với lợi thế cạnh tranh vượt trội. Hạ tầng giao thông Việt Nam đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao kết nối quốc gia, tối ưu chuỗi cung ứng và mở ra cơ hội tăng trưởng cho các vùng công nghiệp mới.

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên chi hội Bất động sản công nghiệp VN (VIREA) nhận định, điểm mạnh thu hút FDI của Việt Nam là đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Trong khi đó, thế giới đang ở giai đoạn kết nối, mở cửa giao thương rộng rãi. Do đó, Việt Nam sẽ là lựa chọn thị trường tốt cho các nước trên thế giới. Doanh nghiệp FDI sẽ tích cực tham gia vào Việt Nam nhiều hơn.

Còn Trần Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) cho hay, thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp với nhiều hiệp hội để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Quá trình tiếp xúc cho thấy, tình hình đầu tư của các nước ASEAN, hiện có sự cạnh tranh rất cao. Việt Nam đang đứng thứ 3 trong khối về thu hút FDI (sau Singapo và Indonesia)./.