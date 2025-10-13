Hiệu quả quỹ mở củng cố sức bật thị trường và niềm tin dòng vốn mới

Sau giai đoạn tăng mạnh của VN-Index trong quý III, các quỹ mở cổ phiếu ghi nhận kết quả vượt trội, phản ánh khả năng quản lý danh mục linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Bước sang quý IV, thị trường tiếp tục mở ra cơ hội tích lũy mới nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và hiệu ứng tích cực từ việc nâng hạng thị trường chứng khoán.

Lợi nhuận quỹ mở bứt phá quý III

VN-Index sau khi chạm mốc 1.700 điểm hồi đầu tháng 9 đã nhanh chóng bước vào trạng thái giằng co quanh vùng đỉnh và khép lại tháng tại 1.661,7 điểm, giảm 1,2% so với đầu tháng. Dù vậy, xét trong quý III, chỉ số này vẫn ghi nhận nhịp tăng ấn tượng với hơn 285 điểm, tương đương 20,6% so với cuối quý II – một trong những giai đoạn khởi sắc nhất trong vòng 5 năm qua. Diễn biến tích cực này giúp các quỹ mở cổ phiếu – vốn có chiến lược đầu tư dài hạn và danh mục được quản lý chuyên nghiệp tận dụng tốt cơ hội để gia tăng hiệu quả đầu tư.

Số liệu từ Fmarket cho thấy, nhiều quỹ đạt kết quả vượt trội trong quý III, nổi bật như BVFED (+25,52%), MAGEF (+23,96%), DCDS (+21,13%), VINACAPITAL-VEOF (+19,11%), TCGF (+18,86%), UVEEF (+18,86%), MAFEQI (+18,27%), KDEF (+18,24%), EVESG (+17,61%) hay DCDE (+17,1%).

Trên thực tế, đà tăng của thị trường năm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi các mã cơ bản tốt vẫn chưa thực sự bứt phá. Sự phân hóa này buộc các quỹ mở vừa duy trì kỷ luật quản trị rủi ro, vừa linh hoạt nắm bắt cơ hội ở nhóm dẫn dắt. Nếu như năm 2024, cổ phiếu công nghệ là tâm điểm phân bổ, thì sang năm 2025, danh mục của nhiều quỹ dịch chuyển mạnh sang các ngành ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ và chứng khoán.

Điểm đáng chú ý là khả năng “uyển chuyển” trong quản lý danh mục của các quỹ mở trước biến động thị trường. Khi Mỹ áp thuế quan, nhiều quỹ chủ động tăng tỷ trọng tiền mặt và cơ cấu lại danh mục theo hướng ưu tiên các ngành hưởng lợi từ nhu cầu nội địa và chính sách tài khóa.

Theo phân tích từ Fmarket, khi xu hướng thị trường rõ nét hơn, các quỹ mở nhanh chóng giải ngân vào nhóm cổ phiếu chủ lực, đồng thời kịp thời chốt lời loạt mã ngân hàng lớn như MBB, ACB, TCB, VIB, VPB trong tháng 8 – thời điểm chỉ số tiến sát vùng đỉnh nhằm bảo toàn thành quả và sẵn sàng cho cơ hội mới.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, phần lớn các quỹ mở tiếp tục duy trì lợi nhuận tích cực, trong đó BVFED dẫn đầu toàn thị trường với mức tăng hơn 36,4%. Các quỹ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc áp dụng chiến lược quản lý danh mục linh hoạt, giúp tận dụng tối đa nhịp hồi phục của VN-Index.

Tuy nhiên, thước đo thành công của quỹ không chỉ nằm ở việc vượt chỉ số, mà còn ở khả năng quản trị rủi ro và tầm nhìn đầu tư dài hạn. Nhiều quỹ duy trì chiến lược bền bỉ suốt 3–5 năm đã ghi nhận mức sinh lời vượt trội, khẳng định hiệu quả của cách tiếp cận dài hạn.

Cơ hội tích lũy trong giai đoạn chuyển mình

Số liệu trên Fmarket cho thấy, trong giai đoạn 9/2020 – 9/2025, VN-Index tăng 82,9%, trong khi nhiều quỹ đạt mức sinh lời gấp đôi. Các quỹ nổi bật gồm VINACAPITAL-VESAF (+175,41%), SSISCA (+163,31%), DCDS (+161,94%), VINACAPITAL-VEOF (+155,68%) và VCBF-BCF (+141,84%).

Bước vào quý IV, thị trường tiếp tục đón nhận những tín hiệu thuận lợi từ nền tảng vĩ mô. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, cùng với áp lực tỷ giá hạ nhiệt và triển vọng tín dụng cải thiện, được đánh giá sẽ mở ra cơ hội để nhà đầu tư tích lũy tài sản ở mức giá hợp lý, hướng đến mục tiêu dài hạn.

Theo bà Dương Kim Anh – Giám đốc Khối Đầu tư VCBF, dù ngắn hạn có thể chịu tác động từ yếu tố khách quan, nhưng thị trường vẫn còn nhiều cơ hội ở nhóm cổ phiếu có nền tảng vững chắc và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

“Ngân hàng vẫn là nhóm ngành tiềm năng nhờ chất lượng tài sản cải thiện khi bất động sản hồi phục, cùng quá trình chuyển đổi số giúp tối ưu chi phí” – bà Kim Anh nhận định.

Sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ có sự dịch chuyển đáng kể vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ước tính của HSBC, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút tối đa khoảng 10,4 tỷ USD từ các quỹ chỉ số và quỹ chủ động trong trung và dài hạn.

Theo bà Nguyễn Hoài Thu, CFA – Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital – sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đến từ ba yếu tố: triển vọng nâng hạng thị trường, đà tăng trưởng ổn định của kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, cùng với chương trình cải cách “Đổi mới 2.0” đang thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh phê duyệt các dự án hạ tầng và bất động sản, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Với những động lực đó, giai đoạn cuối năm 2025 được xem là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư đồng hành cùng sự chuyển mình của thị trường, đặc biệt thông qua các kênh đầu tư chuyên nghiệp như quỹ mở./.