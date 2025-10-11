Giá vàng hôm nay (11/10): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay (11/10) đồng loạt giảm mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Tại thị trường thế giới, vàng hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 11/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,5 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,2 - 142,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,016.51 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,01% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.842 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong tháng này, giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu ngày càng rõ nét.

So với đầu tuần, giá kim loại quý này đã tăng 2,6% và đang hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2020.

Trước đó, trong phiên giữa tuần, giá vàng đã lập kỷ lục mới ở mức 4.059,05 USD/ounce - mốc cao nhất mọi thời đại. Các chuyên gia nhận định đà tăng mạnh của vàng đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm lo ngại lạm phát, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng và tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn trong giai đoạn thị trường nhiều biến động./.