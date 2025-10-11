Đà Nẵng: Nghiên cứu mở rộng khu thương mại tự do về phía Nam thành phố

(TBTCO) - Bên cạnh 7 vị trí được chọn thực hiện khu thương mại tự do ở Đà Nẵng, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các khu phi thuế quan trong phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu thương mại tự do.

Hạ tầng kết nối đồng bộ

Sau khi sáp nhập, Khu kinh tế mở Chu Lai (Đà Nẵng) trở thành vùng động lực phát triển công nghiệp - logistics - đô thị hóa hiện đại ở phía Nam Đà Nẵng. Tại đây có thể quy hoạch các đô thị vệ tinh, các khu đô thị – công nghiệp mới, phát triển đô thị biển, du lịch sinh thái, đô thị sân bay.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng ban Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cho hay, hiện nay hệ thống giao thông trong khu kinh tế cơ bản đáp ứng với yêu cầu phát triển với Tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam, các tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, quốc lộ 1A, 40B, 14E, các tuyến liên tỉnh kết nối đường ven biển với quốc lộ 1A, cao tốc…

Hạ tầng giao thông Đà Nẵng luôn được chú trọng đầu tư, tạo thuận lợi cho việc phát triển logistics.

Trong khu kinh tế, đang triển khai dự án Nạo vét sông Trường Giang và xây dựng các cầu qua sông, hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công); các tuyến đường kết nối cao tốc, Quốc lộ 1A với đường Võ Chí Công.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế, quy mô cấp 4F, công suất thiết kế đến năm 2030 là 10 triệu hành khách/năm, định hướng hình thành Trung tâm logistics vận tải hàng không, Trung tâm đào tạo và huấn luyện bay, Trung tâm Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Cảng hàng không Chu Lai.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng chú trọng đầu tư cảng biển. Cụ thể, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được phê duyệt, Cảng biển Quảng Nam (cũ) được quy hoạch là cảng biển loại I, gồm 4 khu bến. Trong đó, Khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa có trọng tải đến 50.000 tấn; Khu bến cảng Kỳ Hà, Tam Giang có trọng tải đến 20.000 tấn. Ngoài ra, THACO đã đầu tư và đưa vào khai thác Khu cảng, logistics quy mô khoảng 140 ha, Bến cảng Chu Lai 836 m, có khả năng tiếp nhận tàu đến tải trọng 30.000DWT. Bên cạnh đó, trong Khu kinh tế còn có Khu bến Kỳ Hà có thể tiếp nhận tàu có tải trọng khoảng 7.000 DWT.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển công nghiệp, logistics...

Theo ông Quang, với vị trí trung chuyển trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, Khu kinh tế mở Chu Lai có vai trò quan trọng trong thúc đẩy giao thương, hội nhập quốc tế qua cửa khẩu Nam Giang - Lào, cảng Chu Lai.

Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành vùng động lực phát triển công nghiệp - logistics - đô thị hóa hiện đại, có thể quy hoạch các đô thị vệ tinh, các khu đô thị – công nghiệp mới, phát triển đô thị biển, du lịch sinh thái, đô thị sân bay ở phía Nam Đà Nẵng.

Nằm trong vành đai phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là một mắt xích quan trọng trong vành đai phát triển phía Nam của thành phố, hỗ trợ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics…

Mở rộng khu thương mại tự do

Một trong những định hướng quan trọng của Ban quản lý đó là tiếp tục nghiên cứu mô hình Khu thương mại tự do Đà Nẵng để đề xuất điều chỉnh các Khu phi thế quan trong phạm vi khu kinh tế thành Khu thương mại tự do, bổ sung vào các vị trí trong Khu thương mại tự do của thành phố.

Được biết, hiện nay phía Nam Đà Nẵng có khu phi thế quan đã được thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) là Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa.

Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hoà, Khu kinh tế mở Chu Lai có quy mô hơn 744 ha. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là Khu phi thuế quan theo quy định pháp luật Việt Nam. Các khu chức năng được đề xuất phù hợp với Khu bến cảng Tam Hòa và Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Theo quy hoạch, đất thương mại dịch vụ là 31,59 ha; đất an ninh 2,5 ha; đất công cộng là 17,98 ha; đất sản xuất công nghiệp, kho bãi, bến cảng là 488,91 ha; đất cây xanh 93,12 ha; đất hạ tầng 109,94 ha.

Trên cơ sở không gian quy hoạch tổng thể và phân khu xác định các khu vực trọng tâm bao gồm 3 khu vực. Cụ thể, khu vực 1 là khu trung tâm dịch vụ công, trung tâm dịch vụ Thương mại; Khu vực 2 là khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi; Khu vực 3 là khu cảng và logistics.

Toàn khu vực xác định 2 hướng chính gồm cửa ngõ phía Tây kết nối từ khu vực đô thị Tam Hoà và cửa ngõ phía Nam, kết nối với các Khu công nghiệp Tam Hiệp, Khu cảng, logistics Chu Lai - Trường Hải thông qua cầu nối Khu bến Tam Hòa - Tam Hiệp.

Ngoài ra, hiện Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp Quảng Nam có tờ trình về đề nghị xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai. Khu phi thuế quan này có diện tích khoảng 223,26 ha.

Liên quan đến đề xuất bổ sung các khu phi thế quan vào khu thương mại tự do, lãnh đạo Sở Công thương cho hay, hiện nay, Đà Nẵng đang đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi và chế độ như Hải Phòng, do đó sau khi được thông qua, ngoài 7 vị trí đã chọn làm Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ mở rộng tiếp về phía Nam kết hợp với 2 khu phi thuế quan này vào trong thời gian đến./.