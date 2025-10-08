TP. Đà Nẵng: Thu nội địa đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, lũy kế thu nội địa 9 tháng năm 2025 do đơn vị thực hiện được 35.001,6 tỷ đồng, đạt 84,8% dự toán, đạt 74,3% nhiệm vụ thu và tăng 21,9% so với cùng kỳ.

Chú trọng quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro

Đánh giá kết quả thu 9 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế luôn được chú trọng thực hiện đồng bộ bên cạnh các giải pháp quản lý thuế. Qua đó, nhiều văn bản đã được ban hành nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bảo đảm triển khai kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế. Đồng thời, việc chú trọng ứng dụng các kênh tuyên truyền hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế.

Trong 9 tháng năm 2025, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 299 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 1.476 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 87,62% số hồ sơ hoàn và chiếm 90,24% số thuế giá trị gia tăng đã hoàn trong kỳ.

9 tháng, thu nội địa do Thuế TP. Đà Nẵng thực hiện được 35.001,6 tỷ đồng, đạt 84,8% dự toán. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra 1.539/2.105 cuộc, đạt 69,55% nhiệm vụ kiểm tra được Cục Thuế giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 1.000,627 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 379,228 tỷ đồng, giảm lỗ 544,690 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 14,841 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 61,867 tỷ đồng…

Ông Bùi Khánh Toàn cho hay, trong quý III, Thuế thành phố đã tổ chức Giải thể thao chào mừng 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam; thành lập câu lạc bộ Pickleball Thuế thành phố; tổ chức các hoạt động tri ân Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam; phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh đối với các Thuế cơ sở.

Theo ông Toàn, công tác quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro được chú trọng, trong 9 tháng, Thuế thành phố đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin mới do Cục Thuế triển khai; nâng cấp các ứng dụng ngành để người dùng khai thác, phục vụ công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, việc phân quyền tài khoản ứng dụng quản lý thuế cho người dùng theo phiếu đề nghị của các phòng chuyên môn được tiến hành thường xuyên và kịp thời.

Để đẩy mạnh công tác khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chống thất thu, Thuế thành phố đã tiến hành khai thác cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp do các Thuế cơ sở 1, cơ sở 3 và cơ sở 4 theo dõi, quản lý, đồng thời chuyển dữ liệu kết xuất đến các phòng để tham mưu các văn bản chỉ đạo Thuế cơ sở về rà soát, đối chiếu hóa đơn điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn. Qua rà soát, bước đầu việc triển khai thai thác cơ sở dữ liệu đã cung cấp thông tin kịp thời đến các đơn vị để thực hiện rà soát, đối chiếu và đấu tranh với người nộp thuế để thực hiện tốt công tác quản lý thuế.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2025

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2025, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt chống thất thu; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các dự án còn vướng mắc, đẩy nhanh tốc độ xử lý để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền; xây dựng các nội dung nổi bật về các chính sách thuế mới trên Fanpage Thuế thành phố để truyền tải các thông tin, thông điệp đến người nộp thuế.

Theo ông Toàn, đơn vị theo dõi chặt chẽ, định kỳ tổng hợp, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; ban hành các biện pháp chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu đến 31/12/2025 hoàn thành các chỉ tiêu về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch Kiểm tra 2025; phấn đấu giải quyết hoàn thành 70% hồ sơ kiểm tra giải thể còn tồn đọng. Đẩy mạnh công tác quản lý hộ kinh doanh theo Đề án 420; định kỳ báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của các Thuế cơ sở, bao gồm các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các đơn vị…

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cũng cho biết, đơn vị đã thực hiện kiện toàn nhân sự tại các Phòng, Thuế cơ sở; điều động công chức tại các đơn vị đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế; nghiên cứu sắp xếp lại số lượng các Tổ thuộc Thuế cơ sở.