Xuất cấp vật tư, lương thực dự trữ quốc gia cho TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Trong ngày 28/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, X khẩn trương xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hàng trăm tấn gạo, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho TP. Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

Ngày 28/10/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn ký Quyết định số 3631/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP. Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi nhận được các văn bản số 509/VP-KH của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; văn bản số 175/BCH-CQTT của UBND TP. Huế (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế), Bộ Tài chính đã quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hàng trăm tấn gạo, vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ TP. Huế.

Cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp 5.000 phao tròn cứu sinh.

Cụ thể, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp: 300 tấn gạo; 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2; 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5.000 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 30KVA và 1 bộ loại 50KVA); 3 bộ thiết bị khoan cắt; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Triển khai quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 675/QD-CDT giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP. Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo Quyết định số 3631/QĐ-BTC.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp 1 xuống cao tốc loại DT3.

Qua trao đổi nhanh, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, X cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, 2 đơn vị khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển, nhân lực bốc xếp, giao nhiệm vụ cho điểm kho dự trữ xuất kho, vận chuyển và bàn giao hàng dự trữ quốc gia cho các cơ quan, đơn vị được UBND TP. Huế giao nhiệm vụ tiếp nhận và phân bổ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp 200 bè cứu sinh.

Ông Lê Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng 300 tấn gạo, 200 bè nhẹ cứu sinh, 5.000 phao tròn cứu sinh, 5 máy bơm nước và 1 xuồng DT3. Số hàng sẽ được chi cục phối hợp bàn giao cho chính quyền địa phương để kịp thời cấp phát cho người dân vùng ngập, ưu tiên khu vực bị chia cắt, thiếu lương thực và thiếu phương tiện an toàn đường thủy.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, sẵn sàng xuất bổ sung lương thực, phương tiện cứu hộ khi địa phương có yêu cầu, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong cao điểm mưa lũ, ông Thành thông tin.

Qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ xuất cấp 1 máy phát điện 30KVA, 1 máy phát điện 50KVA; 20 bộ nhà bạt loại 24,5m2; 5.000 phao áo cứu sinh; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 3 thiết bị khoan cắt; 3 thiết bị phóng dây, để giao cho TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp 5.000 phao áo cứu sinh

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các điểm kho dự trữ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhân lực và phương tiện. Đồng thời, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị được UBND TP. Huế giao nhiệm vụ tiếp nhận và phân bổ để tổ chức giao, nhận hàng bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng và đúng mục đích, không để xảy ra sai sót hay chậm trễ.

Các vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X kịp thời xuất cấp tới Huế ngay trong ngày 28/10/2025.

Được biết, theo kế hoạch, hết ngày 28/10, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, X sẽ hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao toàn bộ số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho địa phương./.