Nam Tân Uyên chính thức niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - Cổ phiếu NTC của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chính thức được giao dịch trên HOSE từ ngày 28/10/2025, với tổng giá trị niêm yết hơn 239 tỷ đồng.

Ngày 28/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng phiên giao dịch đầu tiên của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã Ck: NTC). Theo đó, gần 24 triệu cổ phiếu NTC chính thức được đưa vào giao dịch, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá hơn 239,9 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 161.470 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động ±20%.

Lễ đánh cồng niêm yết cổ phiếu NTC trên HOSE.

Thành lập năm 2005 tại Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), Nam Tân Uyên có vốn điều lệ ban đầu 70 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê nhà xưởng và văn phòng. Hiện doanh nghiệp đang đầu tư, quản lý ba khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 966 ha, tập trung tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của Nam Tân Uyên lần lượt đạt 235 tỷ đồng năm 2023 và 367 tỷ đồng năm 2024, mang lại lợi nhuận sau thuế tương ứng 299 tỷ và 292 tỷ đồng. Kết thúc quý II/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 277 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh duy trì ổn định và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng Nam Tân Uyên gia nhập sàn niêm yết, đồng thời khẳng định HOSE sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, tuân thủ quy định và cập nhật chính sách mới của thị trường chứng khoán, góp phần thúc đẩy minh bạch và phát triển bền vững trên thị trường vốn Việt Nam./.